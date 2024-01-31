Denizcilik dendiği zaman akla gelen ilk kavramlardan bir tanesi, denizcilikte çok sık kullanılan yelkenler fora kalıbıdır. Yelkenler fora denizciler arasında çok sık kullanılmış olup, tarih boyunca denizcilikle uğraşmış olan kavim, topluluk ve devletlerin aşina olduğu ifadelerden bir tanesidir. Bugün de denizcilikte yelkenler fora ne demek, denizde yelkenler fora denildiğinde ne yapılır sorularının yanıtı önemli bir genel kültür bilgisidir.

Denizcilikte Yelkenler Fora Ne Demek?

Denizcilikte yelkenler fora ifadesi en fazla kullanılan kalıp ifadelerden biridir. Popülerliği çok arttığı için bugün de önemli bir genel kültür bilgisi olarak bilinmesi önemlidir.

Denizcilikte sıklıkla kullanılan "yelkenler fora" ifadesi aslında bir komuttur ve yelkenleri aç anlamına gelir. Yani bu aslında bir nevi hareket emridir ve gemi mürettebatının yelkenleri açmak için gereken işlemleri yapmaya başlamasını emreder.

Denizde yelkenler fora emrinin ne anlama geldiği ise Türk Dil Kurumu'na göre son derece açıktır. Türk Dil Kurumu yelkenler fora ifadesi için aşağıdaki tanımlamaları yapmaktadır.

"Yelken açtırma, mayna karşıtı."

"Yelkenleri açtırmak için verilen komut."

Türk Dil Kurumu'na göre "fora" kelimesinin bir diğer anlamı da "ayakkabı üstüyle pençesi arasına konulan parça" olarak gözükmektedir fakat bunun bir denizcilik tabiri olan "yelkenler fora" emriyle herhangi bir ilişiği yoktur.

Denizde Yelkenler Fora Denildiğinde Ne Yapılır?

Denizde yelkenler fora emri verildiği zaman gemi mürettebatından seçilmiş kişiler yelkeni kapalı halde tutan halatları açarlar yani fora ederler. Bununla birlikte yelkenler seyre hazır hale gelir ve geminin ilerlemesi mümkün hale gelir.

Özellikle tarihte zorlu koşullarda deniz yolculuğu yapan gemilerin fırtına gibi durumlarda yelkenleri indirdiği ve fırtınanın dinmesini beklediği durumlar çok fazladır. Bu gibi durumlarda rüzgarın doğru yönü bulunduğunda daha hızlı ilerlemek adına da yelkenler fora edilebilir.