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Giriş Tarihi: 28.2.2024 15:22

Denize Kıyısı Olan İller - Ülkemizde Denize Kıyısı Olan Şehirler Hangileri?

Türkiye, üç tarafı denizler ile çevrili bir yarımada ülkesidir. Toplamda 81 ili bulunur. Bu şehirlerin bazılarının denize kıyısı bulunurken bazılarının ise denize kıyısı bulunmaz. Ülke genelinde 28 şehrin denize kıyısı vardır. Üstelik Türkiye’deki en uzun sahil şeridi de Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alır. Denize kıyısı olan iller arasında hangilerinin bulunduğu, ülkemizde denize kıyısı olan şehirler hangileri sorusunun yanıtları önemlidir.

Denize Kıyısı Olan İller - Ülkemizde Denize Kıyısı Olan Şehirler Hangileri?

Özellikle coğrafya dersi gören öğrenciler, şehirler hakkında büyük bir merak duyar. Ülkemizde kaç şehir olduğu, hangi bölgede bulunduğu gibi çeşitli soruların yanıtlarını ilgiyle takip ederler. En çok merak edilen konular arasında ise denize kıyısı olan iller yer alır ve bu nedenle ülkemizde denize kıyısı olan şehirler hangileri sorusunun yanıtı önem kazanır.


Ülkemizde Denize Kıyısı Olan Şehirler Hangileri?

Ülkemizde denize kıyısı olan iller 4 bölgede yer alır. Bunlar; Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi olarak bilinir. Türkiye'de toplamda 28 şehrin denize kıyısı bulunur. Denize kıyısı olan şehirler, bölgelere göre aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirler: İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ
• Karadeniz'e kıyısı olan şehirler: Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin
• Akdeniz'e kıyısı olan şehirler: Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay
• Ege Denizi'ne kıyısı olan şehirler: Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla

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Denize Kıyısı Olan İller - Ülkemizde Denize Kıyısı Olan Şehirler Hangileri?
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