Denize Kıyısı Olan İller - Ülkemizde Denize Kıyısı Olan Şehirler Hangileri?

Özellikle coğrafya dersi gören öğrenciler, şehirler hakkında büyük bir merak duyar. Ülkemizde kaç şehir olduğu, hangi bölgede bulunduğu gibi çeşitli soruların yanıtlarını ilgiyle takip ederler. En çok merak edilen konular arasında ise denize kıyısı olan iller yer alır ve bu nedenle ülkemizde denize kıyısı olan şehirler hangileri sorusunun yanıtı önem kazanır.



Ülkemizde Denize Kıyısı Olan Şehirler Hangileri?

Ülkemizde denize kıyısı olan iller 4 bölgede yer alır. Bunlar; Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi olarak bilinir. Türkiye'de toplamda 28 şehrin denize kıyısı bulunur. Denize kıyısı olan şehirler, bölgelere göre aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirler: İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ

• Karadeniz'e kıyısı olan şehirler: Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin

• Akdeniz'e kıyısı olan şehirler: Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay

• Ege Denizi'ne kıyısı olan şehirler: Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla