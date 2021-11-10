Denizlerin Beybabası’nın adı okulu İTÜ’de yaşayacak

Türk denizciliğinin 'Beybabası' olarak bilinen Uzmar Denizcilik'in kurucusu Kaptan Altay Altuğ adına İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Denizcilik Fakültesi'ne yapılan laboratuvar ve yemekhane binası AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir programla açıldı.
Açılışa Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof Dr Oğuz Salim Söğüt, Uzmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Programdaki konuşmasına Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur" sözünü hatırlatarak başlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Eğer denizcilik olmasaydı, denizlerimiz olmasaydı dünyanın yarısı açlıktan yarısı da soğuktan ölebilirdi. Bu kadar hayati bir öneme sahip. Şu anda iklim değişikliğini de dikkate aldığımızda elimizde kalan en sağlam malzememiz denizlerimizdir. Karaları el birliği ile hallettik, yaşanamaz hale getirdik. Doğrusu bu. Bunda endüstrileşmiş ülkelerin, zengin ülkelerin, zenginleşme adına çok büyük veballeri var. Çok büyük katkıları var" dedi.
Denizcilik sektörü için devreye alınan yatırımlara da değinen Yıldırım, dijitalleşmenin bütün ezberleri bozduğunu, bundan 10 yıl sonra bugün bilinen mesleklerin yarısının yok olacağını, gelecekte gemilerde mürettebat olmayacağını belirterek, "Bundan sonra akıl teri her şeyin önünde gelir. Akıl terini dökmeden dünyada söz sahibi olmak gittikçe zorlaşacak" dedi. Denizciliğin küresel bir meslek olduğunu belirten Yıldırım, gençlere en az bir yabancı dil öğrenmelerini ve denizcilik işini en az 5 yıl yapmalarını önerdi.
Konuşmasının büyük bir kısmını iklim değişikliği konusuna ayıran Yıldırım, "Kısacası ülkemizin ve dünyanın önündeki en büyük problem iklim değişikliği ile karşı karşıya olduğumuz felakettir. Burada biz Paris Sözleşmesi'ni imzaladık. Ve oradaki taathhütlere bir bir uyacağız. Aslında biz başladık uymaya. Bakın bölünmüş yollar yaptık. 28 bin kilometrekare otoyol niteliğinde yollar yaptık. Bunların karbon salınımındaki azalma miktarı 6 milyon ton. Bu çok büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.
UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ da babası Altay Altuğ'un imkansızlıklar içinde denizcilik okulundan 1952 yılında mezun olduğunu, babasının ardından ağabeyinin de kaptan olduğunu, kendisinin ise makinecilik bölümünü bitirdiğini anlattı.
Törende denizcilik dünyasında "Beybaba" olarak anılan ve bugün 96 yaşında olan Kaptan Altay Altuğ'un hayatının anlatıldığı video filmi gösterildi.
Konuşmaların ardından Yıldırım ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek tesisi gezdi.