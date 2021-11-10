Denizlerin Beybabası’nın adı okulu İTÜ’de yaşayacak

Programdaki konuşmasına Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur" sözünü hatırlatarak başlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Eğer denizcilik olmasaydı, denizlerimiz olmasaydı dünyanın yarısı açlıktan yarısı da soğuktan ölebilirdi. Bu kadar hayati bir öneme sahip. Şu anda iklim değişikliğini de dikkate aldığımızda elimizde kalan en sağlam malzememiz denizlerimizdir. Karaları el birliği ile hallettik, yaşanamaz hale getirdik. Doğrusu bu. Bunda endüstrileşmiş ülkelerin, zengin ülkelerin, zenginleşme adına çok büyük veballeri var. Çok büyük katkıları var" dedi.

Denizcilik sektörü için devreye alınan yatırımlara da değinen Yıldırım, dijitalleşmenin bütün ezberleri bozduğunu, bundan 10 yıl sonra bugün bilinen mesleklerin yarısının yok olacağını, gelecekte gemilerde mürettebat olmayacağını belirterek, "Bundan sonra akıl teri her şeyin önünde gelir. Akıl terini dökmeden dünyada söz sahibi olmak gittikçe zorlaşacak" dedi. Denizciliğin küresel bir meslek olduğunu belirten Yıldırım, gençlere en az bir yabancı dil öğrenmelerini ve denizcilik işini en az 5 yıl yapmalarını önerdi.