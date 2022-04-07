Denizli İlçeleri: Denizli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Denizli, Türkiye'nin en büyük 15. ilidir. Bölgede çokça bulunması nedeniyle, sembolü 'Denizli horozu'dur. Ülkemizde turizmin en faal olduğu noktalardan biridir. Pamukkale Travertenleri, Karlık Mağarası, Keloğlan Mağarası, Çakırlar Mağarası ve Alacain Mağarası yerli ve yabancı pek çok turistin ilgisini çeker. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başaran Pamukkale Travertenleri, göz alıcı manzarası ile dünya çapında üne sahiptir. Gelişmiş sağlık turizmi ile Denizli, birçok termal su kaynağına ev sahipliği yapar. 'Karahayıt' en bilinen kaplıcalarından biridir. Denize kıyısı olmasa da Denizli, doğal su kaynakları yönünden çok zengindir. Birbirinden güzel şelaleleri ile ziyaretçilerine, adeta bir seyir keyfi yaşatır. Güney Şelalesi, Gümüşsu Şelalesi ve Ağlayan Kaya Şelalesi bunlardan bazılarıdır.

Denizli İlçeleri Kaç Tanedir?

Türkiye'nin en büyük meyve ihracatçılarından biri olan Denizli'nin 19 ilçesi şunlardır:

Çardak

Tavas

Sarayköy

Buldan

Baklan

Bekilli

Merkezefendi

Beyağaç

Çameli

Kale

Bozkurt

Serinhisar

Honaz

Güney

Çal

Çivril

Acıpayam

Akgöl

Babadağ

Denizli'nin İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Denizli'nin 2019 verilerine göre toplam nüfusu, 1,028 milyondur. Şehrin yüzölçümü ise 11.868,00 km2'dir. Denizli'nin nüfusu en yüksek ilçesi Pamukkale'dir. En düşüğü ise, Baklan'dır. En geniş yüzölçümlü ilçesi, Acıpayam'dır ve en küçük toprağa sahip olanı ise Babadağ'dır.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Acıpayam 55.141 1.699,748 Babadağ 6.404 143,161 Baklan 5.387 251,164 Bekilli 6.464 325,456 Beyağaç 6.263 313,512 Bozkurt 12.192 434,22 Buldan 26.781 492,266 Çal 18.107 894,543 Çameli 17.749 659,49 Çardak 8.578 444,083 Çivril 60.362 1.499,332 Güney 9.506 390,724 Honaz 34.103 459,443 Kale 19.396 694,895 Merkezefendi 329.451 289,001 Pamukkale 347.621 817,053 Sarayköy 30.696 359,219 Serinhisar 14.349 213,864 Tavas 42.506 1.570,363

Denizli Merkez İlçeleri Hangileridir?

Denizli bir Büyükşehir Belediyesi olduğu için merkez ilçesinin olması söz konusu değildir. Ancak nüfus oranları ve gelişmişlik göz önüne alındığında, Merkezefendi ve Pamukkale merkez ilçelerdir.

Denizli İlçeler Haritası