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Giriş Tarihi: 7.4.2022 10:30 Son Güncelleme: 7.4.2022 10:30

Denizli İlçeleri: Denizli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Denizli İlçeleri: Denizli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Türkiye’nin iki farklı bölgesinde yer alan Denizli’nin kuzey toprakları Ege Bölgesinde, güney toprakları ise Akdeniz’dedir. Buna karşın Denizli, Ege’ye bağlıdır. Aydın, Manisa, Muğla ve Uşak ile sınırdır. Denize kıyısı olmayan bir ildir. Ekonomisini oluşturan temel öğeler, tarım, ticaret, sanayi, dokumacılık ve turizmdir. Yeraltı kaynakları açısından da zengin bir bölgedir. Özellikle bakır madenleri, bölge halkı için istihdam oluşturan alanlardandır. Doğal taşlar ve mermer ihracatında önde gelen şehirlerdendir.

Denizli, Türkiye'nin en büyük 15. ilidir. Bölgede çokça bulunması nedeniyle, sembolü 'Denizli horozu'dur. Ülkemizde turizmin en faal olduğu noktalardan biridir. Pamukkale Travertenleri, Karlık Mağarası, Keloğlan Mağarası, Çakırlar Mağarası ve Alacain Mağarası yerli ve yabancı pek çok turistin ilgisini çeker. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başaran Pamukkale Travertenleri, göz alıcı manzarası ile dünya çapında üne sahiptir. Gelişmiş sağlık turizmi ile Denizli, birçok termal su kaynağına ev sahipliği yapar. 'Karahayıt' en bilinen kaplıcalarından biridir. Denize kıyısı olmasa da Denizli, doğal su kaynakları yönünden çok zengindir. Birbirinden güzel şelaleleri ile ziyaretçilerine, adeta bir seyir keyfi yaşatır. Güney Şelalesi, Gümüşsu Şelalesi ve Ağlayan Kaya Şelalesi bunlardan bazılarıdır.

Denizli İlçeleri Kaç Tanedir?

Türkiye'nin en büyük meyve ihracatçılarından biri olan Denizli'nin 19 ilçesi şunlardır:

  • Çardak
  • Tavas
  • Sarayköy
  • Buldan
  • Baklan
  • Bekilli
  • Merkezefendi
  • Beyağaç
  • Çameli
  • Kale
  • Bozkurt
  • Serinhisar
  • Honaz
  • Güney
  • Çal
  • Çivril
  • Acıpayam
  • Akgöl
  • Babadağ

Denizli'nin İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Denizli'nin 2019 verilerine göre toplam nüfusu, 1,028 milyondur. Şehrin yüzölçümü ise 11.868,00 km2'dir. Denizli'nin nüfusu en yüksek ilçesi Pamukkale'dir. En düşüğü ise, Baklan'dır. En geniş yüzölçümlü ilçesi, Acıpayam'dır ve en küçük toprağa sahip olanı ise Babadağ'dır.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Acıpayam

55.141

1.699,748

Babadağ

6.404

143,161

Baklan

5.387

251,164

Bekilli

6.464

325,456

Beyağaç

6.263

313,512

Bozkurt

12.192

434,22

Buldan

26.781

492,266

Çal

18.107

894,543

Çameli

17.749

659,49

Çardak

8.578

444,083

Çivril

60.362

1.499,332

Güney

9.506

390,724

Honaz

34.103

459,443

Kale

19.396

694,895

Merkezefendi

329.451

289,001

Pamukkale

347.621

817,053

Sarayköy

30.696

359,219

Serinhisar

14.349

213,864

Tavas

42.506

1.570,363

Denizli Merkez İlçeleri Hangileridir?

Denizli bir Büyükşehir Belediyesi olduğu için merkez ilçesinin olması söz konusu değildir. Ancak nüfus oranları ve gelişmişlik göz önüne alındığında, Merkezefendi ve Pamukkale merkez ilçelerdir.

Denizli İlçeler Haritası

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Denizli İlçeleri: Denizli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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