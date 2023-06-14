Denizlerin süsü olan denizyıldızları birçok yerde de kurutulup süs olarak kullanılıyor. Kurutma işlemi yaparken eğer denizyıldızına temas ettiyseniz Denizyıldızı Zehirli mi, sorusu akıllara gelir. Kırmızı deniz yıldızı zehirli midir, sorusu ile kırmızı denizyıldızı ile temas ettiğimizde karşılaşırız. Zehirli deniz yıldızı nasıl anlaşılır sorusuna bir denizyıldızına temas etmeden önce iyice düşünmeniz gerektiğini ve zehirli olabileceği yanıtını verebiliriz.

Denizyıldızı Nedir?

Genel olarak merkezî bir disk ve beş kollu bir yapıya sahip olan denizyıldızlarının bazı türlerinin kol sayısı beşten fazladır. Denizyıldızı, hayvanlar âleminin omurgasızlar sınıfında yer alır. Omurgasız hayvanların derisi dikenliler grubunda bulunur. Tropikal bölgelerden soğuk kutup denizi sularına kadar her yerde yaşayabilirler. Deniz kıyısından 6.000 m derinliğe kadar olan bölgede yaşarlar. Denizyıldızlarının çoğu kırmızı ya da turuncu gibi parlak renklerde iken bazı türler mavi, gri ya da kahverengi olabilir.

Koleksiyon olarak da toplanan denizyıldızları, logo ve arma gibi tasarımlarda kullanılmakta ve hatta zehirli olma olasılıklarına rağmen bazı kültürlerde besin maddesi olarak da tüketilmektedir. Deniz yıldızları aslında rejenerasyon yöntemi ile çoğalmakta olan canlılar olarak ifade edilebilirler. Deniz yıldızlarının farklı türlere sahip olduğunu ve hem eşeyli olarak hem de eşeysiz olarak çoğalırlar.

Denizyıldızı Zehirli Mi? Kırmızı Deniz Yıldızı Zehirli Midir, Nasıl Anlaşılır?

Ülkemizdeki denizlerde gördüğümüz deniz yıldızları genellikle turuncu veya kırmızı renklidir ve 5 kola sahiptir. Genel olarak dünyada deniz tabanında 1.500 kadar denizyıldızı türü bulunur. Bu türlerden bazıları zehirli olabilirken bazıları zehirsiz olabilirler. Denizyıldızının zehirli olup olmadığını maalesef ki bakarak anlayamayız.

Deniz yıldızları, bazı kendi türleri, yengeçler, martılar, bazı balıklar ve deniz samurları tarafından birer yemdirler. Bu canlılardan korumak için vücutlarında, kötü bir tat veren saponinler bulunur. Bazı türlerinde sümüksü bir dış katman salgılanır, bazıları da keskin dikenler ile kaplıdır. Bu şekilde yaşama şansı yakalamaya çalışırlar.