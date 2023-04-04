Deprem bölgelerine dev eğitim kampüsleri

10 ili vuran deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. 27 Mart itibarıyla Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da ilçe bazlı olarak okulların açılmasıyla birlikte eğitim tüm deprem bölgelerinde normale dönmeye başladı. Başka illere nakillerini yaptıran öğrencilerin çoğu da yaşadıkları illere dönüş yapmaya devam ediyor. Öte yandan üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan gençler için destek kurslarının sayısı her gün artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önümüzdeki günlerde sınavlara hazırlanan öğrenciler öncelikli olmak üzere ders takviyelerinin yapılacağı çok kapsamlı eğitim kampüsleri kuracak.Eğitim kampüsleri ilk etapta Hatay Kırıkhan ve İskenderun'da açılacak. Yaklaşık 4 bin öğretmen ve öğrencinin kalabileceği bir Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) eğitim kampüsü devreye girecek. Kahramanmaraş'ta da benzer bir kampüs kurulacak. Eğitim kampüsleri bir felsefe okulu gibi, matematik yaz okulları gibi, konaklamanın, eğitim alanlarının, revirin, yemekhanenin olduğu böyle tam teşekküllü bir merkez olacak şekilde planlandı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en kritik konulardan bir tanesinin LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler olduğunu ifade etmişti. Bakan Özer, "En fazla tedirginlik yaşayan öğrencilerimiz onlar. Onlarla ilgili çok önemli kolaylaştırıcı kararları daha önceden kamuoyuyla paylaşmıştık. 6 Şubat tarihinden itibaren şu ana kadar özellikle 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizi hızla bu sınavlara hazırlama kurslarına katabilmek için bakanlığımızın en önemli enstrümanı olan destekleme ve yetiştirme kurslarını hızlı bir şekilde aktif hale getirdik" diye konuşmuştu. 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından MEB depremzede öğrencilere istediği şehirlerdeki okullara nakil hakkı tanımıştı. Bu karar kapsamında 250 bine yakın öğrenci başka illere nakil yaptırdı. Ancak okulların açılması ve eğitimin normale dönmesiyle birlikte öğrenciler de yaşadıkları şehirlere geri dönmeye başladı. Dün itibarıyla 22 bin 145 öğrenci geri döndü. Bakan Özer, "Buradaki eğitim öğretimle ilgili koşulları ne kadar hızlı bir şekilde iyileştirebilirsek, o ailelerimiz de bölgeye artık geri dönüşleri hızlandıracaklar" dedi.