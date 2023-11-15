Deprem bölgesine 22 bin 39 derslik

MilliEğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren Tekin, "Her ay deprem bölgesi ile ilgili yaptığımız hazırlıkları raporluyoruz. Bakanlığımızda 11 ilden sorumlu ekip oluşturduk. Oradan gelen problemler anında çözüme kavuşturulabiliyor. 2000 öncesi yapımı gerçekleşen 26 bin 276 okulumuz var halen eğitime devam eden. Yaklaşık 18 bin tanesi deprem açısından riskli bölgede. Bunların tamamının analizi yapıldı. 7 bin 201 tanesi acil müdahale gerektiren okul olarak tespit edilmiş. 2 bin 897'si ile ilgili yıkım kararı oluşturuldu.10 bin 988 okula ikinci aşamada müdahale edilecek. Türkiye genelinde sürekli deprem analizlerini yaptırıyorduk. Deprem bölgesinde yıkılan okul neredeyse yok. 22 bin 39 derslik de yapım programına alındı. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi itibariyle eğitim öğretime başlayacak. 45 bin dersliğinde bakım ve onarımı yapılmış durumda. Yatırım programına aldığımız derslikler bittiğinde 6 Şubat'tan önceki rakamların yüzde 10 üstünde derslik porföyümüz oluşacak" bilgisini verdi. Anayasa Mahkemesi'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında verdiği karara ilişkin Tekin, "Bir iptal davası süreci yaşandı. AYM 9 aylık süre verdi. Eğitim sektörünün bütün paydaşlarıyla gerekli istişareleri yapacağız. Farklı verileri değerlendireceğiz. Veri gelmezse mevcut metin üzerinden beklenen maddelerle ilgili düzenlemeleri yapacağız" dedi.