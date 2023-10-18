Deprem bölgesine havacılık okulu

Yükseköğretım Kurulu (YÖK) 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. YÖK koordinasyonunda Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde Airbus ile Türk ve Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından Havacılık Meslek Yüksekokulu açılacak. Okulun "Kuruluş ve Yapım Anlaşması İmza Töreni" TUSAŞ'ta gerçekleştirildi. Törene Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Airbus Genel Müdür Yardımcısı ve Avrupa Bölge ve Satış Başkanı Wouter Van Wersch ile diğer yetkililer katıldı. Törende konuşan Topçuoğlu, savunma sanayii sektörü tarafından deprem bölgesindeki illere ve üniversitelere verilen desteğin son derece anlamlı olduğunu vurguladı. Topçuoğlu, "İlk aşamada açılacak olan bölümler makine, metalürji ve uçak teknolojisi olarak belirlenmiştir. Bunlar, savunma sanayii ve havacılık sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetişmesi açısından öne çıkan bölümlerdir. Ülkemizin bu sektörlerde son yıllarda gösterdiği büyük ilerlemeye burada yetişecek nitelikli insan gücünün ayrı bir ivme kazandıracağı muhakkaktır" dedi. Tamamlandığında 7 bin 260 metrekarelik kapalı alana sahip olacak meslek yüksekokulunda nitelikli bir eğitim için gerekli bütün altyapı ve teknik imkânlar bulunacak.