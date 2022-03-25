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Giriş Tarihi: 25.3.2022 11:44 Son Güncelleme: 25.3.2022 11:44

Deprem Eş Anlamlısı: TDK Sözlük Anlamı ile Deprem Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Nedir?

Deprem Eş Anlamlısı: TDK Sözlük Anlamı ile Deprem Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Nedir?

Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı deprem konusu hakkında pek çok detayın ve bilginin araştırılmasına neden oluyor. Günlük hayatta da sık sık karşılaşılan bu kelimenin birçok anlamı bulunurken aynı zamanda eş anlamlısı olan kelimelerinin de olduğu bilinmektedir. Bilindiği üzere; Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan genel Türkçe sözlük içerisinde kelimelerin anlamlarının dışında bir de eş anlamlarına yani anlamdaş olan kelimelere yer verilmektedir. Bu kapsamda; deprem eş anlamlısı nedir? Depremin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmaların sebep olduğu ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayına deprem denir. Sismik aktivite olarak da adlandırılan bu olayı inceleyen bilim dalı ise sismoloji olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı sık sık depremlerin yaşandığı bilinmektedir. Bu sebepten ötürü konu ile ilgili pek çok bilgi araştırılırken deprem eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunmakta olup bu kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır. Bu kapsamda; deprem eş anlamlısı nedir? Depremin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

DEPREM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Deprem kelimesinin eş anlamlısı olan kelime zelzele sözcüğüdür. Her iki kelime de aynı anlama gelir ve dünyanın kabuk kısmında meydana gelen kırılmaları ifade etmektedir. Zelzele kelimesinin dışında; yer sarsıntısı kelimesi de yer kabuğu hareketlerini ifade eden deprem kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır.

Bu iki kelime; deprem kelimesi yerine hem tek başına hem de cümle içerisinde kullanılabilir ve ortak anlamı ifade etmektedir.

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Deprem Eş Anlamlısı: TDK Sözlük Anlamı ile Deprem Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Nedir?
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