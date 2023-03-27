Deprem nedeni ile kapalı okulların bazıları bugün açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Malatya ilimizde; Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerimizde, Adıyaman ilimizde; Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerimizde, Kahramanmaraş ilimizde; Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde, Hatay ilimizde; Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim öğretim başlayacak. Eğitim öğretimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla sağlam raporu bulunan ilçe ve illerdeki sağlam okul sayısına göre gerekmesi durumunda ikili ya da taşımalı eğitimde eğitime devam edeceğiz" diye belirtti.

EĞİTİM SÜREÇLERİNİ VALİLİKLER BELİRLEYECEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilçelerde eğitim süreçlerinin başlamasını valiliklere bırakıldığını açıkladı. 27 Mart'tan sonra hazırsa, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarıyla ilgili gerekli hazırlıkları tamamlayarak kamuoyuyla başlayacağını dabelirten Mahmut Özer, "6 Şubat'tan itibaren 10 ilimizde okullar önce 1 Mart'tan sonra 13 Mart'ta kademeli olarak başladı. 27 Mart'ta da saydığım il ve ilçelerde başlayacak ama daha önceki tarihlerde travmayı hızlı bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmak üzere çadırlarda, prefabriklerde, konteynerlerde öğrencilerimizi hiç yalnız bırakmadık. Şu an itibarıyla bölgelerimizde bin 793 prefabrik ve çadır okullarda eğitim öğretim kapalı olmasına rağmen çocuklarımız eğitim öğretime devam ediyor" ifadelerini kullandı.