Deprem Riski En Az Olan İller Hangileri? Türkiye’de Deprem Riski En Az Olan Bölge ve Şehirler

Deprem riski en az olan iller hangileri başlığı farklı ama bir o kadarda depremle bütüncül konulara değinmemizi sağlayacaktır. Böylece jeolojik zaman, jeolojik özellikler, masif arazi gibi kavramlara değinmemiz gerekecektir. Bu noktada türkiye'de deprem riskinin az olduğu yerler kısmına masif arazi diyebiliriz. Ek olarak türkiye'de deprem riski en az olan bölge için genç ülke olup olmadığımıza bakmamız gerekecektir. Üstünde durulması gereken konuların fazlalığı ortadır. Deprem riski olmayan iller hangileri başlığı ile her şey teker teker anlatılacaktır.

Deprem Riski En Az Olan İller Hangileri?

Deprem konusunun daha iyi anlaşılması için ülkemizin jeolojik geçmişi incelememiz gerekir. Türkiye'nin hangi jeolojik zamanda oluştuğu deprem ile doğrudan ilgilidir. Ülkemizin genç bir ülke olduğu bu konu içerisinde ifade edilebilir. Genç ülke olma özelliğinden kaynaklı da birtakım özellikleri vardır. Örneğin ülkemizin ege bölgesinde yer altındaki sıcak suyun varlığı genç ülke olmamızdan kaynaklanmaktadır. Genç ülke olduğumuzdan dolayı deprem riski en az olan illerin sayısı azdır. Dolayısıyla masif arazi sayımız da azdır.

Türkiye'de Deprem Riski En Az Olan Bölge Nerelerdir?

Deprem bölgesinin en az olan bölgelerde ya da şehirlerde yer altı hareket halinde değil demektir. Dolayısıyla artık o bölgedeki yer altı artık oturmuş, hareket etmiyor ve deprem riski oluşturmuyor demektir. Bu arazilerin ya da bölgelerin bir adı vardır. O da masif arazilerdir. Ülkemizin bazı bölgelerinde de bu özellikte araziler vardır ve toplamda 12 tane olduğu vurgulanabilir. Bu arazilerde deprem riski çok azdır. Anlatılanlardan hareketle Türkiye'de deprem riski en az olan bölgeler şu şekildedir:

Ergene Ovası

Konya Ovası

Tuz Gölü ve Çevresi

Taşeli Platosu

Sinop ve Çevresi

Doğu Karadeniz Kıyıları

Türkiye'de Deprem Riski En Az Olan Şehirler Hangileridir?

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler deprem riski en az olan bölgelerdeki yerlerdir. Dolayısıyla birbiriyle bağlantılı bir durum söz konusudur. Deprem riski en az olan şehirler diğer şehirlere göre yer yapısı hareketsizdir ve daha katıdır. Bu sebeple de depremin gerçekleşme olasılığı daha düşüktür. Böylece Türkiye'de deprem riski en az olan bazı şehirler şu şekilde sıralanabilir: