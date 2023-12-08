Depremzede akademisyenlerden gururlandıran performans

YÖK Başkanı Özvar, "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen depremi yaşamalarına rağmen bilimsel üretkenlikleri devam eden akademisyenlere destek amacıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde (HMKÜ) düzenlenen Akademik Atama, Yükselme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'ne katıldı. Özvar, akademik yükselme sağlayan hocalara cübbelerini giydirip yayınları, projeleri ve aldıkları patentlerle başarı gösterenlere plaketlerini takdim etti.

Tüm imkanlarla depremden etkilenen illerdeki üniversitelerin yanında olduklarını ifade eden Özvar, "El birliğiyle yaraları sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hocalarımızın üniversitelerini terk etmeden, başka yerlere göç etmeden üniversiteye sahip çıkmaları, eğitim öğretim konusunda ısrar etmeleri, bilimsel çalışmalarını yapmak için gayret sarf etmeleri bu ülkenin canlılığının, hayatiyetinin temel göstergesi. Büyük bir deprem yaşanmış ildeki üniversitenin mensuplarının ortaya koymuş olduğu akademik üretkenlik, diğer bütün üniversitelerimiz için de fevkalade güzel örnek teşkil ediyor" diye konuştu.

ULUSLARARASI BAŞARILARA İMZA ATTILAR

HMKÜ akademisyenlerinin bu yıl nitelikli makalelerin yayımlandığı Web of Science'da yer alan Q1 sınıfındaki dergilerde 54, Q2 sınıfındaki dergilerde ise 89 yayın yaptığı bilgisini aktaran Özvar, aynı zamanda ulusal ve uluslararası 45 proje gerçekleştirdiklerini ve 3 de patent aldıklarını söyledi. Özvar, "Kentimizin ve üniversitemizin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar ve zorluklar göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkan sonuç hepimiz açısından ümit verici. Kalite odaklı, üretken, yenilikçi ve uluslararası saygınlığa sahip yükseköğretim vizyonuyla hareket ediyoruz. Deprem sürecinde üniversitesine, öğrencilerine, vatandaşlarına kültürel eğitsel, sağlık hizmeti veren bütün hocalarımızı canı gönülden kutluyorum" dedi.