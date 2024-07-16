Depremzede Arda 2024-YKS birincisi oldu

Malatya'da yaşayan Taşdemir ailesi 6 Ocak'ta meydana gelen asrın felaketinden etkilendi. Depremzede aile, çocuklarının okula devam edebilmesi için Elazığ'a taşındı. Cemil Meriç Fen Lisesinde öğrenim hayatına devam eden Arda Taşdemir, azimle çalışarak 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) girdi. Açıklanan sonuçlara göre Taşdemir, sayısal alanında Türkiye birincisi oldu.

Taşdemir'in hedefi ise İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'ni okumak. Sınav sonucunun sürpriz olduğunu söyleyen Arda Taşdemir, ''Aslında ben ilk bin hedefliyordum. Bana sürpriz oldu. Sessiz bir ortamda çalışmak istiyordum ve ailem de bana bu imkânı sağladı. Aynı zamanda okuldan ve dershaneden bana çok emek verdiler. Çocukluğumdan beri çalışma alışkanlığım var. Mezuna kalma sebebim asrın felaketiydi. Fazla odaklanamadım, sınav sonucu istediğim gibi olmadı o yüzden ikinci kez hazırlandım. İTÜ'yü istiyorum ama diğer üniversiteleri de araştıracağım. Bilgisayar mühendisliği istiyorum'' ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 9 SAAT DERS ÇALIŞTI"

YKS birincisi Arda Taşdemir'in babası Gökhan Taşdemir, oğlunun geçen yılki sınav sıralamasında 4 bin 600'üncü olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti: "Tercih yapmayacağım dedi. Yakın çevrem, dershaneden hocaları, okuldaki öğretmenleri tercih yapmamasına anlam veremediler. İTÜ'yü istiyorum, bana bir şans daha verin dedi. Bizi ikna etti. Normal şartlarda deprem olmasaydı belki bu başarıyı geçen sene elde edecekti ama deprem oğlumu çok etkiledi, depremi birebir yaşadık. Malatya'da Fetih Gemicioğlu Fen Lisesi'nde okuyordu 12'ye kadar. 12'nin ilk dönemini orada bitirdi. İkinci dönemi Elazığ'a gitmek zorunda kaldık çünkü ev çok kötüydü, kalınacak gibi değildi. Ben Malatya'da kaldım çocuklar Elazığ'da kaldı mecburen. Elazığ'da bir okula kaydetme zorunluluğu vardı. Biz de eve en yakın olan Cemil Meriç Fen Lisesi'ne kaydettik. Kendisine güvendik ve başarı geldi arkasından. 800-900 sıralama yapar diye düşünüyorduk ama bu başarı sürpriz oldu bizim için. Deprem sürecinde Cemil Meriç Fen Lisesi bize kapılarını açtı. Deneme sınavlarını ücretsiz bir şekilde imkân sağladı. Elazığ'daki eğitim kurumları ücretsiz bir şekilde bize sınırsız destek oldular. Genelde evde ders çalıştı, anneannesinin evi müsaitti, evin bir odasını verdiler. Arda orada günde 8-9 saat ders çalışıyordu. Ben Yeşilyurt Milli Egemenlik Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeniyim. Oğlumun beş yıldır hayali İTÜ bilgisayar mühendisliğiydi."