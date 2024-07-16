Depremzede Arda YKS birincisi oldu

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden etkilenen 18 yaşındaki Arda Taşdemir, azimle çalışarak Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) sayısal alanda Türkiye birincisi oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Birinciler Mersin, İstanbul, Elazığ, Rize ve Ankara'dan çıktı. Malatya'da yaşayan Taşdemir ailesi, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Yeşilyurt Milli Egemenlik Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan babası Malatya'da kalırken, annesi ile birlikte Elazığ'daki anne annesinin yanına taşınan Arda Taşdemir, eve en yakın okul olan Cemil Meriç Fen Lisesinde öğrenimine devam etti. Geçen yıl 4 bin 60'ıncı olsa da tercih yapmadı. Ardından bir yıl azimle çalışarak 2024-YKS'de, sayısal alanında Türkiye birincisi oldu. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'ni hedeflediğini söyleyen Arda Taşdemir, "Aslında ben ilk bin hedefliyordum. Bana sürpriz oldu. Sessiz bir ortamda çalışmak istiyordum ve ailem de bana bu imkânı sağladı" dedi.