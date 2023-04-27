Depremzede çocuklara kralıçe desteğı

6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da okullar hafta başı açıldı. 77 gün boyunca okullardan uzak kalan binlerce öğrenci eğitime yeniden başladı. Hayatın normale dönmeye başladığı Adıyaman'da çocuklar önceki gün büyük bir heyecan daha yaşadı. Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Adıyaman 32 No'lu çadır kentte çocuklar için 23 Nisan şenliği düzenledi. Yüzlerce öğrencinin katıldığı şenlikte çocuklar güzellik kraliçeleriyle bir araya geldi. Şenliğe 2022 Türkiye Güzeli Nursena Say ile 2016'da ABD'deki güzellik yarışmasında yarı finalist olan Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Yıldırım da katıldı. Çocukların bayramlarını doyasıya kutlamaları için şenlik havasında organize edilen etkinlikte, çadır kentteki yüzlerce çocuk yüz boyama, palyaço gösterisi gibi eğlenceli etkinliklere katılırken, şişme oyun parkurunda arkadaşlarıyla oyunlar oynadı.24 Nisan'da okullarına kavuşan öğrenciler çadır kentteki şenliğe dersleri bittikten sonra geldi. Güzellik kraliçeleriyle tanışmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, "Okullarımıza kavuştuğumuz için zaten çok mutluyduk. Bugün çifte bayram yaşadık" dediler. SABAH'a konuşan depremzede öğrenciler duygularını şu sözlerle paylaştılar:Meslek lisesinde çocuk gelişimi okuyorum. Öğretmenlerimizden biri depremde hayatını kaybetti. Şu anda çok az öğretmen var ama ben yine de okula gidiyorum. Arkadaşlarımı çok özlemiştim.6'ncı sınıfa gidiyorum. Okulu çok özlemiştim. Okuldan sonra buraya geldim. Güzellik kraliçelerini görünce çok heyecanlandım. Ben de Türkiye güzeli olmak isterim tabii ama bunun için de önce iyi bir eğitim almam gerektiğini biliyorum. En güzel şey okul.Öğretmenime bahçeden çiçek toplayıp götürdüm. Okullar hiç kapanmasın.6'ncı sınıfa gidiyorum. Benim doğum günüm 6 Şubat'tı. O gün deprem oldu. Ben doğum günümü bugün kutladım. Hem uzun bir süre sonra okula başladığım için hem de rüyamda bile göremeyeceğim insanlarla burada buluştuğum için bugün bana doğum günü hediyesi oldu.