Depremzede çocuklara moral projesi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek üzere hayata geçirilen "Tutar Mısın Elimi (Miras)" projesi depremzede çocuklarla buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan proje ile depremin özellikle çocuklar üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin hafifletilmesi, çocukların moral ve motivasyonlarının artırılması ve normalleşme sürecine sanat yoluyla katkı sağlanması hedefleniyor. Bakanlık, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından çocuklara özel hazırlanan halk dansları ile yöresel müziklerin Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras unsurlarından Karagöz ve Hacivat'ın anlatımlı oyununda yorumlandığı projenin ilk adresi geçtiğimiz hafta Malatyalı minikler oldu. Gaziantep ve Adıyaman'da 17-19 Nisan, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adana'da ise 2-6 Mayıs tarihleri arasında çocuklarla buluşacak olan "Tutar Mısın Elimi (Miras)" adlı proje deprem bölgesinin ardından Türkiye'nin pek çok yerinde miniklerle bir araya gelecek.