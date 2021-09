Depremzede İbrahim, Tıp kazandı

depreminde evleri yıkılan Tuncer ailesinin üniversite hayali gerçek oldu. Depremzede İbrahim Tuncer (18), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 'ni kazandı. Yaşadıkları yıkıma karşı devletin sunduğu sosyal ve psikososyal destekle hayata tutunan Tuncer ailesi umudunu yitirmedi. Başarısının sırrının planlı ve düzenli çalışmak olduğunu söyleyen İbrahim, "9'uncu sınıftan itibaren düzenli ve planlı çalıştım. Başta afetzedeler olmak üzere üniversiteye hazırlanan herkes hayallerinin peşinden koşsun, umudunu yitirmesin" dedi. Duygularını SABAH 'a anlatan Tuncer "Depremde evimiz yerle bir oldu. Kitaplarım, notlarım, bilgisayarım enkaz altında kaldı. Bir an her şey bitti, toparlanamam zannettim ama ailem psikolojik destek verdi. Babam kitaplarımı temin etmemi sağladı. Evimizden bir kalem dahi alamadık ama çeşitli kurumlardan gelen kitap desteği ile çalışmama kaldığım yerden devam ettim. Emeklerimin karşılığını almak tarif edilemez" diye konuştu.Baba Faruk Tuncer ise "Oğlumun başarılı olması için elimden geleni yaptım. Düzenli olarak çalıştı, birçok yarışmaya katıldı. İstediği her kitabı aldım. Hayallerine ulaşması için programlı şekilde yaşıyordu. Birden deprem gerçeğiyle tanıştık. Evimiz yıkıldı. Deprem sonrası 3 ay boyunca Aile Bakanlığı tarafından psikososyal destek aldım. Umutlarım yerle bir olmak üzereyken devletin şefkatli eli sayesinde yeniden ayağa kalktım. Evimi yeniden kurdum, üniversite sınavına hazırlanan biricik oğlum için öncelikle CİMER 'e başvurdum. Eve buzdolabı, çamaşır makinesinden önce kitap istedim. Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen yanıtla oğlumun enkaz altında kalan kitapları, okulu ve dershanesi tarafından yenilendi. Yaşa Çocuk Derneği bilgisayar hediye etti. İbrahim, enkaz altındaki bilgisayarı için çok üzülüyordu. Yeni bilgisayarına çok sevindi" diye konuştu.