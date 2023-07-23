Depremzede öğrencilere 18 üniversitede ek kontenjan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği depremzede öğrenciler için üniversitelerde ek kontenjan ile ilgili detaylar netleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı. Depremzede öğrencilere ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er kontenjan ayrılacak.Depremzede öğrencilerin ek kontenjanlarından yararlanabileceği üniversiteler şunlar: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata, Sivas Bilim ve Teknoloji Sivas Cumhuriyet üniversiteleri. Depremzede adaylar tercih sayı ve sırasını gözeterek önceliklerine göre genel kontenjanlarla birlikte kendilerine ayrılan ilave kontenjan kapsamındaki programlardan tercih yapabilecek.Vakıf üniversitelerinde ise her bir programa, 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü ve çift diploma programları hariç, depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak. Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı, yükseköğretim programından mezun veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilmiş adaylar bu kontenjanlardan yararlanamayacak.Bu yıl ilk kez şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için de üniversitelerde ek ayrıldı. 3 bin 700 olarak belirlenen bu kontenjan vakıf yükseköğretim kurumlarında yer alıyor ve kontenjanlara burslu yerleştirme yapılacak. Kılavuzda şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan kontenjanların sınırlı olduğuna dikkat çekilerek, şu uyarılar yapılıyor: "Bu nedenle, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasından yapan şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları, puanlarının yüksek olmaması durumunda hiçbir programa yerleşemeyebileceklerdir. Kılavuzda yer alan tüm genel kurallar, şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları için de geçerlidir.Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar, genel kontenjan (öncelikle) ve şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar burslu öğrenci kontenjanı göz önünde tutularak merkezi yerleştirme ile yerleştirme puanlarının yeterli olduğu en üst tercihlerine yerleştirilecektir. ÖSYM tarafından, başvuran adayların yukarıda yer alan kanunlar kapsamında olup olmadığı Sosyal Güvenlik Kurumundan kontrol edilecektir. Yerleştirme işlemlerinde, tercih sürecinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından elektronik ortamda edinilen bilgiler esas alınacaktır. Adayların yukarıda belirtilen kontenjanlardan yararlanma durumları, 2023-YKS tercih kayıt ekranında yer alacaktır. İlgili kontenjanlardan yararlanmak isteyen adayların bu bilgilerini kontrol etmeleri varsa düzeltmelerini ilgili kurumlar aracılığıyla yaptıktan sonra tercih süresi içinde tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan kontenjanlar merkezi ilk yerleştirmede boş kaldığı takdirde bu kontenjanlara ek yerleştirmede de yer verileceğinden hem merkezi ilk yerleştirmede hem de ek yerleştirmede boş kalan kontenjan genel kontenjana aktarılmayacaktır."