Depremzede öğrencilere 28 bin TL’yi aşan destek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesindeki öğrenciler için eğitim ve öğretim desteğini hayata geçirecek. 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören, önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrencilere eğitim-öğretim desteği verilecek. Okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere 2024-2025 öğretim yılında ilkokul kademesinde 2, 3, 4'üncü sınıftaki öğrenciler için 24 bin 600 TL, ortaokul kademesinde 6, 7, 8'inci sınıf ile ortaöğretim kademesinde 10, 11, 12'nci sınıfta öğrenim gören her bir öğrenci için ise 28 bin 800 TL destek sağlanacak.