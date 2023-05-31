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Giriş Tarihi: 31.5.2023 15:28

Depremzede YKS adaylarına ulaşım ve barınma desteği

17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacak.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Depremzede YKS adaylarına ulaşım ve barınma desteği

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşılmıştır. Yaşanan olağanüstü durumdan dolayı sınırlı sayıda aday, ikamet ettikleri il ve ilçe dışında bir sınav merkezine atanmıştır" denildi.

REFAKATÇİ DE KALABİLECEK

Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarIN ulaşım ve barınma ihtiyaçları öncelikle KYK yurtları olmak üzere, Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada "adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkândan faydalanabilecektir. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgah Belgesi ile birlikte 01- 12 Haziran 2023 tarihleri arasında Valilik ve Kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır" bilgisi verildi

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Depremzede YKS adaylarına ulaşım ve barınma desteği
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