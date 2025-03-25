Dere Otu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Dereotu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bitkilerin isimleri, halk arasında kullanılan halleriyle dile yerleştiğinde, yazım konusunda bazı belirsizlikler doğurabiliyor. Bazı kelimeler vardır ki, tek başına da anlamlıdır, yan yana geldiğinde de. Bu nedenle ayrı mı yazılmalı, yoksa bitişik mi ikilemine düşeriz. Yemek tariflerinde, aktarlarda ya da pazar alışverişinde adı geçen tanıdık bir ot olduğunu da ayrıca belirtmek gerekir. Dere otu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır soruları da tam olarak böyle bir dil sorunsalına örnek teşkil eder.

Dere Otu Nasıl Yazılır?

Türkçede bitki ve yiyecek adlarında anlam birliği oluşmuşsa, genellikle bitişik yazılır. "Dereotu" ifadesi de bu kurala uyar. Artık ne "dere" ne de "otu" kelimesi tek başına bu bitkinin tamamını temsil etmez. Bu nedenle birleşik bir anlam taşıdığı kabul edilir ve bitişik yazılır.

TDK'ye Göre Dereotu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "dereotu" şeklindedir, yani bitişik yazılır. TDK'nin Güncel Türkçe Sözlüğü'nde "dereotu", tek bir kelime olarak tanımlanmıştır. Bu birleşik yapıda, kelimeler arasında anlam kaynaşması gerçekleştiği için ayrı değil, bitişik yazılması gerekir. Dolayısıyla "dere otu" şeklindeki kullanım yazım yanlışıdır.