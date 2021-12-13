Dereceli silindir ne ölçer? Dereceli silindir nedir, ne işe yarar?

Mezür ve ölçü silindiri olarak da bilinen dereceli silindir, sıvıların hacmini ölçmek için kullanılmaktadır. Dar ve silindir biçiminde bir labaratuvar ekipmanı olan dereceli silindirde, her çizgi sıvının miktarını göstermektedir.

Dereceli Silindir Nedir?

Dereceli silindirler, cam veya plastikten yapılabilmektedir. Sıvıların hacmini ölçen bu ölçekler doğruluğunun ve hassasiyetinin artması için dar ve uzun yapılmaktadır. Daha geniş ya da daha kısa versiyonları da bulunmaktadır.

Dereceli Silindir Ne Ölçer?

Dereceli silindirler sıvı hacmi ölçmektedir. Bu ölçümü yapabilmek için sıvı konulduktan sonra silindir göz hizasına getirilir ve içindeki sıvının eğiminin orta kısmından okunmalıdır. Dereceli silindirlerle dolaylı yoldan olsa da katıların hacmini ölçmek de mümkündür. Silindirin içindeki sıvıya bırakılan katı, sıvının hacmini değiştirecektir. Aradaki bu fark sayesinde katının hacmi de ortaya çıkmaktadır.

Dereceli Silindir Ne İşe Yarar?

Dereceli silindirin kullanım alanı genel olarak labaratuvarlarda sıvı hacmi ölçmektir. Örnek olarak suyun milimini ya da milimetresini ölçebilmektedir.