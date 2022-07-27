Dereceye girene 10 bin lira harçlık

2022 Yükseköğretim Kurumları resmi tercih dönemi dün başladı. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri, üniversite sınavında derece elde eden ve kendilerini tercih edecek öğrencilere cazip imkânlar sunuyor. Aylık 10 bin TL'ye varan cep harçlığı veren okulların sunduğu burs imkânları nakdi ödemelerle de sınırlı değil. Dizüstü bilgisayar, tek kişilik yurt odası, yemek yardımı, ücretsiz uçak bileti ve yurtdışı eğitim olanağı da vaatler arasında. İşte üniversitelerin YKS'de derece yapıp kendilerini tercih eden öğrencilere verdiği burslar:Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinde ilk 100'e girenlere aylık 10 bin TL, 101-500 arasına girenlere aylık 6 bin TL, 501-1000 arasında olanlara aylık 4 bin TL ödenecek.Dil puanı hariç ilk 100'e giren öğrenciye 7 ay boyunca 8 bin TL, ilk 101-250 arasında yer alan öğrenciye 6 bin, ilk 251-500 arasında yer alanlara 4 bin TL cep harçlığı ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı sağlanıyor.Burslu kontenjandan yerleştirilip SAY, EA veya SÖZ puan türünde ilk 10 bin ile Dil puan türünde ilk 250'ye girmiş olanlara 8 ay boyunca aylık 2 bin 350 TL ve üniversitenin yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı sağlanıyor. Yurtta kalmayı tercih etmeyen öğrencilerin aylık katkı bursu 3 bin 50 TL'ye yükseltiliyor.İlk 100'e giren öğrencilere 9 ay süreyle aylık 3 bin TL nakit destek bursu ya da Hazırlık Okulu'nu Washington DC kampüsünde 1 Akademik Yıl Hazırlık Sınıfı okuma imkânı sağlanıyor. İlk 101-1000'inci sırada olanlara aylık 2 bin 500 TL ödeniyor.İlk 100'de olanlara her yıl 9 ay boyunca 2 bin 500 TL nakit ödeme, Superdorm öğrenci yurdunda 3 kişilik dairede tek kişilik odada konaklama, SİNEBU Sinema Salonu'na ücretsiz üyelik, kapalı ve açık yüzme havuzları ile fitness salonuna ücretsiz üyelik sağlanıyor.İlk 100'e girenlere 12 ay boyunca aylık 5 bin TL cep harçlığının yanısıra dizüstü bilgisayar, hazırlık sınıfını yurtdışında okuma imkânı, 9 ay öğle yemeği bursu ve tek kişilik yurt odasında ücretsiz konaklama veriliyor. İlk 101-500'de olanlara aylık 4 bin TL burs, dizüstü bilgisayar, 9 ay öğle yemeği bursu, 2 kişilik yurt odasında ücretsiz konaklama.Herhangi bir puan türünde ilk 10'a girip ilk tercihlerine ODTÜ yazan öğrencilere yılda 9 ay süreyle aylık 3 bin TL nakit destek, 1 veya 2 kişilik yurt odalarında ücretsiz konaklama, 1 adet dizüstü bilgisayar, uluslararası değişim programlarından kabul alma ya da yurtdışında staj yapma durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti ve ODTÜ kafeteryasında yemek bursu.TERCİH döneminin başlamasıyla ÖSYM tarafından 2022 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun da güncel hali yayımlandı. Üniversitelerdeki kontenjanlarda toplam 38 artış yapıldığı dikkat çekti. Bu değişiklikle KKTC de dahil olmak üzere bu yılki kontenjanlar 1 milyon 61 bin 724'e yükselmiş oldu.