Dereköy Sınır Kapısı Nerede? Dereköy Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır, Hangi İle Bağlı?

Dereköy Sınır Kapısı nerede diye düşünenler için burası, aynı ismi taşıyan Kırklareli'ne bağlı Dereköy Köyü"nde bulunur. Kara yolu kullanarak yurt dışına çıkmayı planlayanlar, Dereköy Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır diye sorabilir. Dereköy Gümrük Kapısı nerede öğrenmek isteyenler için bu bölge, Bulgaristan ve Türkiye arasındadır. Dereköy Sınır Kapısı hangi ile bağlı ve oraya nasıl gidilir? Sınırdan geçişte istenen evraklar neler? İşte ayrıntılar...

Dereköy Sınır Kapısı Nerededir?

Kara yolları ile Balkan ülkelerine gidecek olanların kullandığı sınır kapılarından biri de Dereköy'dür. Bulgaristan ve Türkiye arasındaki bir sınır kapısı olan bu yer, Kırklareli'ne bağlı olan Dereköy'de bulunur. Buraya, E87 yolu kullanılarak ulaşım sağlanabilir. İhracat ve ithalat anlamında önemli bir geçiş bölgesi haline gelen kapı, çok yakın bir zamanda yük taşımacılığına açılmıştır. Ticari araçların geçişine verilen izin ile birlikte gittikçe önem kazanmıştır. Bu gümrük kapısının ticarete açılması, Kırklareli'nin kalkınması açısından da oldukça mühim bir gelişmedir.

Dereköy Sınır Kapısı'na Nasıl Gidilir?

Doğudan batıya doğru yola çıkanlar ve yurt dışına gitmek için Dereköy Sınır Kapısı'nı kullanacak olanların, ilk olarak Kırklareli'ne varması gerekir. Yolculuğa İstanbul'dan başlayacak olanların, Avrupa Otoyolu/O-3 ile 210 km'lik bir mesafeyi tamamlaması gerekir. Yol boyunca ücretli geçişlerin bulunduğu bazı noktalar olduğu unutulmamalıdır. İstanbul ve Kırklareli arası ise ortalama 3 saat sürmektedir.

Ankara'dan Kırklareli'ne gidecekler için bu uzaklık, 660 km'ye çıkar. Anadolu Otoyolu/O-4 ve E80 kara yolları ile trafiğin durumuna bağlı olarak 6-7 saatte ulaşılabilir. İzmir'den Kırklareli'ne gideceklerin, 500 km gibi bir mesafeyi tamamlamaları gerekir. Ortalama 7 saat süren yolculuk için O-5 ve E80 yolları kullanılmalıdır. Dereköy Sınır Kapısı geçişinde ise uluslararası ehliyet, Schengen vizesi ve trafik sigortası istenmektedir. Belgeleri önceden tamamlamak, çıkış sırasında bir sorun yaşanmaması açısından önemlidir.