Türkçe dili, Türk tarihinin köklü geçmişinden ötürü pek çok kültür ile dil alışverişinde bulunmuştur. Bu alışveriş ile birlikte dilimize farklı toplumların kelimeleri geçmiş ya da türeyerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bazı kelimeler ise Eski Türkçeden türeyerek kullanılmaktadır. Bunlardan biri olan deri kelimesinin hem etimolojisi, hem anlamı hem de eş anlamlısı merak edilir. Peki, Deri eş anlamlısı nedir? Deri kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulur.

Deri kelimesinin anlamı

Deri kelimesinin iki anlamı vardır. Türk Dil Kurumu'na göre bunlardan biri hayvan ya da insan vücudunun dışını kaplayan ve dış etkenlerden koruyan, üst kısmında pullar ya da kılların bulunduğu tabakadır. Bir diğer tanım ise soyulma ihtiyacı olmadan tüketilen yemişlerin üstünde yer alan ince kabuğun soyulduktan sonra altında kalan ince zar tabakadır. Deri kelimesi tıp alanında da bedeni ya da organizmayı çevreleyen zar olarak ele alınır. Dilimize eski Türkçeden geçen bu kelimenin orjinali teri'dir. Teri kelimesi günümüze deri kelimesi olarak ulaşmıştır.

Deri kelimesinin eş anlamlısı

Eski Türkçede teri olarak kullanılan ve günümüzde deri olarak dönüşen bu kelimenin eş anlamlı kelimesi ten kelimesidir. Ten kelimesi de insan ya da hayvan bedenini çevreleyen tabaka olarak tanımlanır. Bu iki kelime birbirinden farklı gözükse de cümle içerisinde kullanıldığında aynı anlamı verecektir.

Deri kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Yılan derisi çantaların üretilmesi hayvan severler tarafından tepki ile karşılanıyor.

Kaynar su direkt olarak derisi ile temas ettiği için büyük bir yanık oluştu.

Kurban ayında hayvanların derileri Türk Mehmetçik Vakfı'na bağışlanırdı.

Derisine yaptırdığı dövme onun geçmişi için büyük anlam taşıyordu.

Deri kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Deri kelimesinin eş anlamı olan ten kelimesi ile ilgili kurulacak örnek cümleler aşağıdaki gibidir: