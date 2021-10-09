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Giriş Tarihi: 9.10.2021 14:41

Derin eş anlamlısı nedir? Derin kelimesinin eş anlamlısı

Derin eş anlamlısı nedir? Derin kelimesinin eş anlamlısı

Derin kelimesi hem terim anlamıyla hem de mecazi anlamda kullanılan bir kelimedir. “Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan” anlamına gelen derin kelimesinin eş anlamlısı da vardır. Peki, derin kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eş anlama sahip kelimelerden biri de derin kelimesidir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan derin kelimesi birden fazla eş anlama sahiptir. İşte, derin kelimesinin eş anlamlısı…

DERİN KELİMESİNİN ANLAMI

TDK'ya göre derin kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
  • Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan
  • Yoğun
  • Uzun süren
  • Ayrıntılı
  • İçten gelen
  • Dip

DERİN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Derin kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar dip ve yoğun kelimeleridir. Bu kelimeler derin kelimesinin yerine kullanılan eş anlamlı kelimelerdir.

DERİN KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

İçeride yoğun bir sessizlik vardı.

Oyuncağı çok dibe gittiği için alamıyor.

Sesin çok derinden geliyor.

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Derin eş anlamlısı nedir? Derin kelimesinin eş anlamlısı
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