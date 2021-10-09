Derin eş anlamlısı nedir? Derin kelimesinin eş anlamlısı

Eş anlama sahip kelimelerden biri de derin kelimesidir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan derin kelimesi birden fazla eş anlama sahiptir. İşte, derin kelimesinin eş anlamlısı…

DERİN KELİMESİNİN ANLAMI

TDK'ya göre derin kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan

Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan

Yoğun

Uzun süren

Ayrıntılı

İçten gelen

Dip

DERİN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Derin kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar dip ve yoğun kelimeleridir. Bu kelimeler derin kelimesinin yerine kullanılan eş anlamlı kelimelerdir.

DERİN KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

İçeride yoğun bir sessizlik vardı.

Oyuncağı çok dibe gittiği için alamıyor.

Sesin çok derinden geliyor.