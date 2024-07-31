Derinkuyu Yeraltı Şehri Nerede, Nasıl Gidilir? Derinkuyu Yeraltı Şehri Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Derinkuyu Türkiye'de çok fazla ziyaret edilen turistik bir noktadır. Nevşehir'de yer alan bu tarihi alanı ziyaret etmek için şehir merkezinden sonra bir süre daha yol gitmeniz gerekir. Bunun için de farklı ulaşım seçeneklerini değerlendirmek mümkündür. Gezilebilecek saat aralıkları yanında Derinkuyu Yeraltı Şehri nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ve yol tarifi hakkında tüm bilgiler önceden araştırılmalıdır.

Derinkuyu Yeraltı Şehri Nerede?

Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kapadokya bölgesinde yer alan bir turistik alanlardandır. 8 katlı olan bu yeraltı şehri çok büyük kalabalıkları içerisinde barındırabilecek kapasiteye sahiptir. Şehrin ilk iki katında kiler ve mutfak gibi alanlar yer alır. Aynı zamanda şarap depoları ve ağıllar da bu katlarda bulunmaktadır. Üçüncü ve dördüncü katlarda ise yaşam alanları, konferans salonu ve günah çıkarma alanları yer alır. Büyük bir kilisenin de yer aldığı yeraltı şehrinde misyonerler okulu gibi alanlar son derece ilgi çekici mekanlardır.

Tünellerin bölgede farklı yeraltı şehirlerine de bağlantı kurabildiği düşünülmektedir. Özellikle üçüncü katta bulunan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki bir tünelin Kaymaklı Yeraltı Şehri'ne bağlandığı da tahmin edilen bilgiler arasındadır. Buranın ilk kolonisi ise Asurlular olarak bilinmektedir. Daha sonralarda ise II. Yüzyılda Roma İmparatorluğu zulmünden kaçan Hristiyanlara sığınak olmuştur. Derinkuyu Yeraltı Şehri'ne ulaşabilmek için önce Nevşehir'e gelmek gerekiyor.

Derinkuyu Yeraltı Şehri'ne Nasıl Gidilir?

Derinkuyu Yeraltı Şehri, Nevşehir merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre mesafede yer alır. Kişiler toplu taşıma kullanabilecekleri gibi kendi araçları ya da araç kiralama yöntemi ile ulaşım sağlayabilirler. Burası müzekart ile yılda iki defa ziyaret edilebilir. Müzekart+ ile sınırsız ziyaret şansı vardır. Giriş ücreti ise 13 Euro olarak güncellenmiştir. Ancak her sene giriş ücretlerinde farklılıklar olabilir. Ziyaret etmeden önce güncel giriş ücreti bilgilerine erişmek önemli olabilir.

Derinkuyu Yeraltı Şehri Yol Tarifi

Derinkuyu Yeraltı Şehri'ne şehir merkezinden ya da Göreme üzerinden ulaşmak mümkündür. Şehir merkezinden bu yeraltı şehrine gelebilmek için Nevşehir, Kaymaklı, Derinkuyu güzergahını izlemeniz gerekir. Eğer göreme üzerinden ulaşmak isteniyorsa Göreme, Uçhisar, Çardak, Kaymaklı ve Derinkuyu güzergahından ulaşılabilir.