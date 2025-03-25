Ders kitaplarındaki haritalara güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında "Müşterek Harita Üretimine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı. Ders kitapları ile eğitim araçlarında kullanılmak üzere temel haritacılık ilke ve kurallarına uygun olarak hazırlanan haritalar yayımlandı. Yayımlanan haritalar ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak. Böylece ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alan haritaların doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi sağlanarak dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor. Haritalar, özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihi ve bölgesel gelişim süreçlerini içeriyor. Mevcut kullanılan 6 harita güncellenirken ek olarak 40 yeni harita üretildi. Çalışmaları devam eden haritalar da tamamlandığında erişime sunulacak.