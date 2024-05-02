Ders: Tarih Konu: Dünya 5’ten büyüktür

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) kamuoyunun görüşüne sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağında dünyadaki güncel sorunlar ders olarak işleniyor. Yeni müfredatta, Birleşmiş Milletler (BM) ve IMF'nin kuruluşu, Filistin meselesi ve sömürgeciliğin şekil değiştirmesi konularına da yer veriliyor. Kıbrıs sorunu, Pontus ve Ermeni iddialarının asılsızlığı gibi konularla ilgili kitaplar okuma listesine dâhil edilecek. Öğrenciler, örnek metin ve olaylardan hareketle siyonist faaliyetleri ve Filistin meselesini hakkaniyetli davranmanın önemi bakımından değerlendirecek. Tarih derslerinde siyasi ve askeri tarih konularının yanı sıra "insanı" öne çıkaran sosyal tarih konuları da içeriğe dâhil edildi. Öğrenciler sosyal bilimler derslerinde de saha araştırması yapacak, sorgulayıcı proje ödevleri gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin sadece 5 daimi üyeye veto hakkı veren yapısına yönelik "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını anlamaya ve incelemeye yönelik çalışmalar yapacak.Türkiye'nin kalkınma projeleri yalnızca derslerde okutulmakla kalmayacak, öğrencilerin bu yönde proje geliştirmeleri de istenecek. Öğrenciler başarılı Türk bilim insanı, sporcu, sanatçı gibi kişileri basılı veya dijital kaynaklardan yararlanarak araştıracak, başarı kazandıkları alanlarla ilgili sunum hazırlayacaklar.Yeni müfredatta Türkiye'nin kalkınma projelerine dair konulara da yer verildi. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Atatürk'ün hayatı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihinin yanı sıra milli sanayi hamleleri de yer alacak. Biyoloji dersinde Türkiye'nin aşı geliştirme projeleri, bor madeniyle yürütülen çalışmalar var. Coğrafya dersinde ise Mavi Vatan, Gök Vatan kavramları ele alınacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, ilk yerli otomobil Togg ve milli kalkınmada etkili olan diğer projeler de müfredatta yer aldı.İlkokullardaki insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi dersinde dünyadaki yardımlaşma faaliyetlerine, Türkiye'nin katkılarından örnekler sunularak yardımlaşma kavramı üzerinde öğrencilerin düşünmeleri ve fikir belirtmeleri sağlanacak. Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada en çok yardım faaliyeti yürüten ülkelerden biri olduğu, yardıma muhtaç birçok insana ev sahipliği yaptığı örneklerle desteklenerek vurgulanacak.Biyoloji dersinde pandemi döneminde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli Kovid aşısı TURKOVAC da işlenecek. Öğrencilere Türk bilim insanlarının bu süreçte aşı geliştirme konusunda yaptığı çalışmaları konu alan bir proje ödevi verilebilecek.Coğrafya dersinde madenlerin kullanım alanları, bulunabilirliği ve ekonomiye katkıları incelenecek. Başta bor madeni olmak üzere Türkiye'nin stratejik madenlerinin dağılışı, haritalar üzerinden incelenecek. Stratejik madenlerin, ülke ekonomisi ve ülkeler arası ilişkilerdeki yerine yönelik önermeler sunulacak. Türkiye'nin enerji koridoru olma özelliği ve Mavi Vatan'ın enerji üretimi açısından önemi ele alınacak. Öğrenciler bu derste Türkiye'nin uluslararası sulardaki haklarını, KKTC ile yürüttüğü Su Temin Projesi'ni araştıracak.