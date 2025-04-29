Dershane kelimesi söyleniş şeklinden dolayı yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasındadır. Bu kelime derslik anlamına gelmekle birlikte ders işlenen ve öğrenim yapılan yer olarak tanımlanabilir. Yazılışı genelde karıştırılan kelimelerden olsa da günlük dilde çok fazla kullanıldığı söylenebilir. Bu bakımdan dershane nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı dershane mi, dersane mi sorusuna yanıt bulmak gerekir.

Dershane Nasıl Yazılır?

Günlük dilde çok fazla kullanılan kelimelerden birisi dershane kelimesidir. Derslik anlamına da gelen bu kelime özellikle öğrenci, öğretmenler ve ebeveynler tarafından kullanılır. Ancak kelimenin doğru söylenişi kadar yazılışı da önemlidir. Her ne kadar günlük dildeki konuşma hataları çok fazla dikkat çekmese de yazım sırasında dikkati çeken sorunlardır. Bu bakımdan kelimelerin yazılışında konuşma dilindeki harf yutmalarının önüne geçmek gerekir. Dershane de harf yutularak kullanılan kelimelerdendir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Dershane mi, Dersane mi?

Dershane kelimesi konuşma dilinde içindeki "h" sesinin yutulduğu kelimelerdendir. Konuşma sırasında bu harf yutulduğunda "dersane" şeklinde bir söyleniş ortaya çıkar. Ancak bu şekilde yazı dilinde kullanılması hatalıdır. Bunun yerine kelimenin TDK sitesinde belirtildiği gibi kullanılması gerekir. Kelimenin doğru yazımı "dershane" şeklindedir.

Türk Dil Kurumu bu kelimenin yazılışını dersane değil dershane şeklinde belirtmiştir. Bu bakımdan söylenirken de yazılırken de kelimenin dershane şeklinde yazılması uygundur. Bu şekilde yazım ve anlatım hatalarının önüne geçilebilir.