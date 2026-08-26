Dersler daha eğlenceli olacak

b6-2027 eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü sıralarına dönecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni eğitim yılı için belirlediği uygulamalar, öğrencinin sabah okul kapısından girdiği andan son zilin çalmasına kadar günlük hayatına da yansıyacak. Yeni eğitim yılının teması "Maarifin Kalbinde Oyun" olacak. Okullarda yaşa uygun oyun etkinliklerine yer verilecek, geleneksel çocuk oyunlarının eğitim sürecinde daha fazla kullanılması teşvik edilecek. Peki ilk zilden son zile öğrencileri nasıl bir okul günü bekliyor? İşte tüm detaylar:

SABAH: ÖNCE HAREKET SONRA DERS

Öğrenci okul kapısından girdi. Ancak bazı okullarda gün doğrudan dersle başlamayacak. Fiziksel aktivite için uygun imkânı bulunan okullarda ilk dersten önce kısa süreli kültürfizik hareketleri yapılabilecek. Hareket yalnızca sabahla da sınırlı değil. Ortaokul ve liselerde "Fiziksel Uygunluk Karnesi" kapsamında öğrencilerin fiziksel gelişimleri yılda 2 kez ölçülecek ve sonuçlar e-Okul'a işlenecek. Böylece öğrencinin akademik başarısının yanında fiziksel gelişimi de okul tarafından takip edilecek.

SINIF: TELEFON ÇANTADA KALACAK

Zil çaldı, sıra derse geldi. Öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulama bu yıl da devam edecek. Öğretmenlerin de ders sırasında cep telefonu kullanmamaları konusunda gerekli tedbirler alınacak. Ödev ve bilgilendirmelerde bakanlığın belirlediği dijital platformların kullanılması esas olacak. Ancak dijital dünyaya ilişkin uygulamalar yasakla sınırlı kalmayacak. "Duygu- Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi" kapsamında hazırlanan eğitim içerikleri okullarda kullanılacak. Öğrencilere çevrim içi haklardan dijital mahremiyete, siber güvenlikten dijital etiğe kadar pek çok konuda farkındalık kazandırılacak. Projenin odağında duygu farkındalığı, sınırlar, dijital mahremiyet, siber zorbalık ve güvenlik ile öğrencinin kendi dijital etik kurallarını oluşturması bulunuyor.

DERS: YAPAY ZEKÂDAN AFET BİLİNCİNE

Kitaplar açıldığında öğrencileri değişen içerikler karşılayacak. Yapay zekâ uygulamaları, robotik kodlama, dijital sanatlar, düşünme eğitimi, temel yaşam becerileri, afet bilinci, görgü kuralları ve nezaketin de aralarında bulunduğu 16 seçmeli dersin yeni programları kademeli uygulanacak. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği, hukuk ve adalet, medya okuryazarlığı ile matematik ve bilim uygulamalarının da bulunduğu 10 ders ise yeni programlarıyla okutulacak. Yenilenen EBA'nın yanı sıra MEBİ, OGM Materyal ve yapay zekâ destekli yabancı dil öğrenme platformu DİLİM de öğrencilerin dijital eğitim araçları arasında olacak.

ÖĞRETMEN: ÖNLÜKLE DERS BAŞINA

Yeni eğitim yılında değişiklik yalnız öğrencileri değil öğretmenleri de ilgilendiriyor. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görev sırasında önlük giyecek. MEB, kılık kıyafette öğretmenlik mesleğinin saygınlığına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve öğrencilere örnek olma sorumluluğuna uygun hareket edilmesini istedi. Önlük uygulaması eğitim yılı başındaki öğretmenler kurulunda personele hatırlatılacak, uygulanıp uygulanmadığı ise milli eğitim müdürlüklerince takip edilecek.

SINAV: HER DENEME YAPILAMAYACAK

Sınav saati geldiğinde de kurallar var. MEB'in ortak sınavları ve bakanlık tarafından hazırlanan ölçme araçları dışında öğrencileri sıralamaya yönelik deneme, tarama ve hazır bulunuşluk sınavlarının yapılmaması istendi. Öğrencilere bu amaçlarla ayrıca kaynak ve materyal de aldırılamayacak. Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitapları ile dijital kaynakların etkin kullanılması esas olacak.

OKUL ÇIKIŞI: VELİ GÖRÜŞMESİ SİSTEMDEN

Son zil çaldığında yeni düzenin veli tarafı devreye girecek. Öğretmenler ile veli görüşmeleri Okul Randevu Sistemi üzerinden planlanacak. Öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okul ziyaretlerinde güvenlik önlemleri uygulanacak. Velinin bütçesini ilgilendiren kurallar da sürecek. Okullar belirli marka veya pahalı ithal kırtasiye ürünlerini velilere dayatamayacak, bakanlığın ücretsiz sunduğu kaynakların dışında materyal aldırılmaması esas olacak.

TÜRK DÜNYASI İÇİN İKİ YENİ KAYNAK

Yeni eğitim yılında öğrencilere Türk dünyasını tanıtan iki yeni basılı eğitim kaynağı da dağıtılacak. Ortaokullar için hazırlanan "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile liselere yönelik "Türk Dünyası Kültür Atlası, Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu", öğrencilerin Türk dünyasının ortak tarihini, kültürünü ve coğrafyasını tanımasını amaçlıyor. Bu kaynaklar ayrı bir dersin kitabı olmayacak, ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılacak ve eğitim sürecinde destekleyici kaynak olarak kullanılacak.

TARİH MÜZEDE, FEN BİLİM MERKEZİNDE

Öğrenmek için öğrencinin her zaman sırasında oturması gerekmeyecek. Müze, kütüphane, bilim ve sanat merkezi, tarihi ve kültürel alanlar ile doğal mekânların eğitim sürecinde daha fazla kullanılması teşvik edilecek. Öğretmenler "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Dijital Platformu"ndan yararlanarak derslerini uygun mekânlarla ilişkilendirebilecek. Böylece tarih dersinin yolu müzeye, fen dersinin bilim merkezine, çevre eğitiminin ise doğaya uzanabilecek.

12'LER İÇİN YKS DESTEĞİ

12'NCİ sınıfların okul gününde üniversite hazırlığı da daha fazla yer tutacak. "Hedef Temelli Destek Eğitimi" kapsamında öğrenciler 14-18 Eylül tarihleri arasında ders seçimi yapabilecek. Böylece YKS'ye hazırlanan öğrencilerin akademik hedeflerine göre okul içinde desteklenmesi amaçlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör