Dert eş anlamlısı nedir? Dert kelimesinin eş anlamlısı

Her insanın hayatında bir şekilde yeri olan bir kelime olan dert bir sıkıntının belli olduğunu dile getirmek için kullanılmaktadır. Dert kelimesi dışında farklı kelimeler kullanarak da aynı şeyi ifade edebilmek mümkündür. İşte, dert kelimesinin en anlamı…

DERT KELİMESİNİN ANLAMI

Dert kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre; üzüntü, hastalık, ağrı ve ur anlamlarına gelmektedir.

DERT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dert kelimesinin yerine kullanılacak farklı eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Dert kelimesinin eş anlamlı karşılıkları; sıkıntı, üzüntü, tasa, ur kelimeleridir. Bu kelimeler dert yerine kullanılan kelimelerdir. Sorun kelimesi de dert kelimesinin yerine kullanılan kelimelerden biridir.

DERT KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER