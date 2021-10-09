Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Dert eş anlamlısı nedir? Dert kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 9.10.2021 14:49 Son Güncelleme: 9.10.2021 14:50

Dert eş anlamlısı nedir? Dert kelimesinin eş anlamlısı

Dert eş anlamlısı nedir? Dert kelimesinin eş anlamlısı

Çok sık karşılaştığımız kelimelerden biri olan dert; kişinin içinde bulunduğu kötü bir durumu anlatan bir kelimedir. Zıt anlamı derman ve çare olan dert kelimesinin eş anlamı da bulunmaktadır. Peki, dert kelimesinin anlamı nedir?

Her insanın hayatında bir şekilde yeri olan bir kelime olan dert bir sıkıntının belli olduğunu dile getirmek için kullanılmaktadır. Dert kelimesi dışında farklı kelimeler kullanarak da aynı şeyi ifade edebilmek mümkündür. İşte, dert kelimesinin en anlamı…

DERT KELİMESİNİN ANLAMI

Dert kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre; üzüntü, hastalık, ağrı ve ur anlamlarına gelmektedir.

DERT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dert kelimesinin yerine kullanılacak farklı eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Dert kelimesinin eş anlamlı karşılıkları; sıkıntı, üzüntü, tasa, ur kelimeleridir. Bu kelimeler dert yerine kullanılan kelimelerdir. Sorun kelimesi de dert kelimesinin yerine kullanılan kelimelerden biridir.

DERT KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Kendi derdinden bizi göremez oldu.
  • Boynunda ur çıkmış.
  • Bu sıkıntıyı yakın zamanda atlatacaksın.
  • Tasalanma, hepsi geçecek.
  • Bu üzüntü seni yiyip bitirecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dert eş anlamlısı nedir? Dert kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA