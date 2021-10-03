Derya Eş Anlamlısı Nedir? Derya Kelimesinin Eş Anlamlısı

Derya kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş sözcüklerden bir tanesidir. Günümüzde bile sıklıkla kullanılan derya kelimesinin kökeni oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Bu nedenle de kimi insanlar derya kelimesinin manasını yahut deryanın eş anlamlısını bilmemektedir. Bu içerikle derya kelimesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

DERYA EŞ ANLAMLISI

Derya kelimesinin eş anlamlısı olarak sadece bir tane sözcük bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre deryanın eş anlamlısı deniz demektir. Yani derya eş anlamlısı olarak deniz sözcüğü kullanılmaktadır. Bu iki kelime her zaman birbirleri yerine geçebilmektedir. Halk arasında ise kimi zaman büyük nehir de derya kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Lakin nehir sözcüğü derya kelimesinin tam manası ile eş anlamlısı değildir.

DERYA NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE DERYA TANIMI

Derya kelimesi Türkçe bir sözcük değildir. Derya kelimesi Farsça kökenli bir sözcüktür. Derya kelimesi Farsça dilinde deniz veya nehir anlamına gelen "darya" sözcüğünden türeyerek dilimize girmiştir. Farsça "darya" kelimesi ise deniz anlamına gelen ve Orta Farsça (Partça veya Pehlevice) bir sözcük olan "drayāb" kelimesinden gelmektedir. Yapılan araştırmalar derya sözcüğünün yazılı olarak tarihte ilk defa 1300 yılından önce Borokov tarafından kaleme alınmış olan Orta Asya'da Bulunmuş Kur'an Tefsirinin Söz Varlığı isimli eserde kullanıldığını ortaya koymuştur.

Türk Dil Kurumuna göre derya kelimesinin 3 farklı anlamı bulunmaktadır. Derya kelimesinin ilk anlamı, aynı zamanda halk arasında en çok kullanılanıdır. Derya kelimesinin sözlük anlamlarından ilki deniz veya büyük nehir demektir. Derya kelimesinin bir diğer anlamı ise genellikle sıfat olarak kullanılmakta olup, bilgili kimse manasına gelmektedir. Derya kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üçüncü manası ise bir şeyin bol olduğu yer manasına gelmektedir.