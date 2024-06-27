Desem Ki Şiiri Sözleri - Cahit Sıtkı Tarancı Desem Ki Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Desem Ki şiiri Türk edebiyatında en çok okunan şiirlerden biridir. Şiirin sahibi Cahit Sıkıt Tarancı Desem Ki, Otuz Beş Yaş gibi nice şiirle Türk edebiyatına kıymetli şiirler kazandırmış önemli bir şairdir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında öne çıkan kişilerden biridir. Şiirlerinde sade ve akıcı bir dil kullanarak lirik şiirler kaleme almıştır. Desem Ki şiiri sözleri, Cahit Sıtkı Tarancı Desem Ki şiiri sözleri ve incelemesi konuları şiir hakında önemli konulardandır.

Desem Ki Şiiri Sözleri

Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır,

Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,

Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,

Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,

Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,

Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,

Sende tattım yemişlerin cümlesini.

Desem ki sen benim için,

Hava kadar lazım,

Ekmek kadar mübarek,

Su gibi aziz bir şeysin;

Nimettensin, nimettensin!

Desem ki...

İnan bana sevgilim inan,

Evimde şenliksin, bahçemde bahar;

Ve soframda en eski şarap.

Ben sende yaşıyorum,

Sen bende hüküm sürmektesin.

Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,

Rüzgârlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber.

Günlerden sonra bir gün,

Şayet sesimi fark edemezsen,

Rüzgârların, nehirlerin, kuşların sesinden,

Bil ki ölmüşüm.

Fakat yine üzülme, müsterih ol;

Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini,

Ve neden sonra

Tekrar duyduğun gün sesimi gökkubbede,

Hatırla ki mahşer günüdür

Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.

Cahit Sıtkı Tarancı Desem Ki Şiiri Açıklaması ve İncelemesi

Desem Ki şiiri, şairin sevgiliye duyulan yoğun aşkını ifade ettiği bir şiirdir. Şair, sevgilisini doğanın en güzel unsurlarıyla özdeşleştirmektedir ve onun varlığının kendi hayatındaki önemini vurgulamaktadır. Şairin dili son derece lirik, romantik ve anlaşılırdır.

Şair, sevgilisini doğanın güzellikleriyle bağdaştırmaktadır. Nisan akşamı, ferahlatıcı rüzgâr, denizlerin mavisi, ormanların kuytusu ve yıldızların parlaklığı gibi imgeler kullanılarak sevgilinin güzelliği ve çekiciliği doğadaki unsurlarla anlatılmıştır.

Şair, sevgilisinin hayatındaki önemini sıklıkla vurgulamaktadır. Hava, ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlarla sevgilisini karşılaştırarak, onun vazgeçilmez olduğunu ifade etmektedir. "Nimettensin" ifadesi, sevgilinin kutsal ve değerli bir varlık olduğunu belirtmek için kullanılmıştır.

Şair, sevgilini hayatındaki mutluluk kaynağı olduğunu söylemektedir. Evde şenlik, bahçede bahar ve sofrada şarap imgeleriyle, sevgilinin varlığının hayatına kattığı neşeyi anlatılmaktadır. Çünkü bu imgeler kişiye keyif ve neşe veren unsurlardır. Sevgiliyle yaşanan bu birliktelik, şairin varoluşunun bir parçası haline gelmiştir.

Şiirin son bölümünde şair, ölüm sonrasını düşünerek sevgilisine seslenir. Ölümünden sonra bile sevgilisinin güzelliğini unutturmayacağını, hatta böceklere bile ezberleteceğini ifade eder. Şairin ölümü sonrasında da sevgilisine olan bağlılığı devam etmektedir.