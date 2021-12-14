Destan nedir? Destanların türleri, özellikleri ile doğal ve yapay destan örnekleri

Destan, milletleri derinden etkileyen olaylardır. Çoğunlukla tarihi ve sosyal olayları anlatır. Henüz akıl ve bilim yaklaşımıyla toplum hayatının şekillenemediği dönemlerde ortaya çıkmış edebiyat ürünleridir. Destan nedir? İşte destanların türleri ve özellikleri…
DESTAN NEDİR?
Destan, ilk çağlardan itibaren dünyanın hemen her yerinde insanların o dönem yaşantılarına uygun geleneklerini arkalarından gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yarattıkları edebi ürünler olarak tanımlanır. Destanlar, efsanelerden sonra bilinen en eski edebiyat ürünleri arasında tanımlanır. Destanların içerdiği ögeler şu şekildedir:
Destanlar, tarihsel olaylara bağlıdır. Bununla birlikte tarihsel olay olarak nitelendirilmeyen ve edebiyat ozanlarının toplumun ortak hayat görüşünü yansıtan olaylar üzerine edebi eserleri de destan olarak tanımlanabilir. Deprem, hastalık, kuraklık, yangın gibi afetler ile göç, savaş ve istila gibi önemli olaylar da destanların oluşumunda etkilidir. Sebebi, bu gibi olayların toplum vicdanında derin yankılar uyandırmasıdır.
DESTANLARIN ÖZELLİKLERİ
DESTAN TÜRLERİ
Destanlar oluşumlarına göre "doğal destan" ve "yapay destan" olmak üzere ikiye ayrılırlar.
DOĞAL DESTANLAR
Tarihin karanlık devirlerinde oluşmuş ve bitmiş olan destanlara doğal destan denir. Doğal destanlar bazı olaylar sonucunda kendiliğinden oluşurlar.
Bazı doğal destanlar ve ait oldukları milletler:
YAPAY DESTANLAR
Bir sanatçı tarafından yazılan destanlara yapay destan denir. Yapay destanlar çok yakın zamanda ortaya konabildiği gibi bugünden sonra da yazılabilir.
Bazı yapay destanlar ve yazarları: