Deste Nedir, Kaç Adet Birlikten Oluşur? Bir Deste Kaç Tanedir?

Her öğrencinin 1 deste kaç adet olduğunu mutlaka bilmesi gerekiyor. Destenin anlamı ve kaç adet olduğunu yazımızın devamında okuyabilirsiniz. İşte detaylar;

Deste Nedir?

Deste kısaca aynı türden 10 adet varlığın bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa deniliyor. Burada en önemli olan nokta 10 adet varlığın da aynı olması. Bununla ilgili şu şekilde örnekler verebiliriz:

5 kalem 5 defter deste değildir.

10 kalem, 10 defter birer destedir.

Bir Deste Kaç Tanedir?

Bir deste tam olarak 10 adet ediyor. Yani farklı bir anlatımla bir destenin 10 tane birlikten meydana geldiğini ifade edebiliriz. Desteler halinde satılan ürünler düşünüldüğünde akılda kalıcılığı da artıyor. Örneğin:

Kitap setleri

Çoraplar

Kalemler

Paketli yiyecekler

gibi pek çok ürün desteler halinde satılıyor.

Farklı bir anlatım örneğini ise şu şekilde gösterebiliriz:

1 deste kalem, 10 adet kalem anlamına geliyor.

2 deste kalem, 20 adet kalem anlamına geliyor.

3 deste kalem, 30 adet kalem anlamına geliyor.

Deste sayısı arttıkça kalem sayısı da aynı oranda artıyor. Tam tersi sistemle ifade edersek de: