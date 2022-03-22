Deste Nedir, Kaç Adet Birlikten Oluşur? Bir Deste Kaç Tanedir?

Her öğrencinin 1 deste kaç adet olduğunu mutlaka bilmesi gerekiyor. Destenin anlamı ve kaç adet olduğunu yazımızın devamında okuyabilirsiniz. İşte detaylar;
Deste kısaca aynı türden 10 adet varlığın bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa deniliyor. Burada en önemli olan nokta 10 adet varlığın da aynı olması. Bununla ilgili şu şekilde örnekler verebiliriz:
Bir deste tam olarak 10 adet ediyor. Yani farklı bir anlatımla bir destenin 10 tane birlikten meydana geldiğini ifade edebiliriz. Desteler halinde satılan ürünler düşünüldüğünde akılda kalıcılığı da artıyor. Örneğin:
gibi pek çok ürün desteler halinde satılıyor.
Farklı bir anlatım örneğini ise şu şekilde gösterebiliriz:
Deste sayısı arttıkça kalem sayısı da aynı oranda artıyor. Tam tersi sistemle ifade edersek de: