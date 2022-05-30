Destek Ve Hareket Sistemi - Destek Ve Hareket Sistemi Nelerden Oluşur, Görevleri Nelerdir?

Destek ve hareket sistemi vücudumuzun adeta makine gibi organize bir şekilde çalışmasını sağlayan bir sistemdir. İskelet ve kaslardan oluşan destek ve hareket sistemi, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da aynı şekilde işler. Bu sistem sayesinde organlarımız dış etkenlerden korunabilir. Ayrıca destek ve hareket sistemi kan ve sinir sisteminin yardımları sayesinde daha iyi çalışabilir. Birbirine adeta ip gibi bağlı olan vücut sistemindeki her parçanın sağlığı konusunda özen gösterilmelidir. Destek ve hareket sistemi nelerden oluşur ve görevleri nelerdir? Gibi soruların cevabı için yazımızın devamına göz atmalısınız.

Destek ve Hareket Sistemi Hangi Organlardan Oluşur?

Destek ve hareket sisteminin görevleri, organları dış etkenlerden korumak, vücudu biçimlendirmek, vücudun dik durmasını sağlamak, vücut için gerekli olan mineralleri depolamak, organizma yapısına destek olmak ve hareketliliği sağlamak olarak sıralanabilir. Destek ve hareket sisteminin oluştuğu organları ve görevlerini aşağıda sıraladık;

• Kemik

Kıkırdak dokusunun sertleşmesi ile meydana gelen kemikler, vücudun dik durmasını sağlar, kan yapımına destek olur, organların vücut içerisinde tutunmasını sağlar, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi vücut için gerekli vitamin ve mineralleri bünyesinde depolar. Yetişkin bir insan vücudunda toplamda 206 adet kemik bulunurken yeni doğan bir bebekte bu rakam 300'dür.

• Eklem

Kemiklerin birbirine bağlandığı bölgeye eklem denir. Eklemler hareket yeteneklerine göre 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Oynar eklemler, yarı oynar eklemler ve oynamaz eklemlerdir. Vücudun farklı noktalarında yer alan eklemler, kemik sağlığı ile güçlenebilmektedir.

• Kıkırdak

Esnek bir yapıya sahip olan kıkırdaklar kemiğin boyunun uzamasına katkı sağlar. Ayrıca kıkırdaklar, kaygan bir yapıya sahiptir. Bu sayede kemiklerin birbirine sürtünmesi sırasında aşınmasını engeller. Son olarak kıkırdaklar vücut sistemine esneklik kazandıran önemli bir parçadır.

• Kas

Kemiklerle birlikte iç organların da sağlıklı çalışmasına destek veren kaslar üç kategoriye ayrılır. Bunlar; Kalp kası, düz kas ve çizgili kastır. Vücudun farklı noktalarında yer alan kaslar, oturma kalkma, spor yapma, yürüme ve koşma gibi aktiviteler için önemli bir yere sahiptir.