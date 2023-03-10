Destina Ne Demek? Destina Çiçeğinin Hikayesi ve Anlamı Nedir?

Destinanın kelime anlamı için TDK sözlüğünü de kullanabilirsiniz. Dilerseniz kurumun internet sayfasına destina ne demek diye yazdığınızda karşınıza ilgili sonuçlar çıkacaktır. Kelimenin ayrıntılarına inerek araştırma yaptığınızda destina çiçeğinin de bir hikâyesinin olduğunu göreceksiniz. Son derece güzel ve modern bir isim olan destinanın, popüler bir isim olduğu da aşikârdır. Destina çiçeğinin hikayesi ve anlamı ne sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Destina Ne Demek?

Destina yabancı kökenli bir sözcük olup zaman içerisinde dilimize geçmiştir. Destina, güzel bir anlamı olan ve günümüzde kız ismi olarak kullanılan bir kelimedir. Kelimenin anlamı, kader, kısmet ve yazgı demektir. İtalyancadan dilimize geçmiş olan bu kelimenin Yunanlarda da kız ismi olarak kullanıldığı görülür.

Destina sözcüğünün anlamı ile ilgili TDK sözlüğünde de gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu sözlükte de kelimenin anlamının kader, yazgı, kısmet olduğu görülür. Kulağa da hoş gelen bu isim herkes tarafından tercih edilmez. Bu nedenle çocuğunuza farklı bir isim koymak istiyorsanız bu ismi tercih edebilirsiniz.

Destina Çiçeğinin Hikayesi ve Anlamı Ne?

Destina çiçeği kız isteme, düğün gibi aktivitelerde kullanılan bir çiçek türüdür. İçerisinde rengârenk çiçeklerin olduğu bu buket, büyük yapısı ve gösterişli şekli ile görenleri kendine hayran bırakır.

Destinanın hikayesi ise Yunan mitolojisi ile ilgilidir. Eski Yunan'da Asopos Irmak Tanrısıdır. Asopos'un su perisi olan kızlarından birinin ismi de Destina'dır.