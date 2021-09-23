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Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:28

Detay Eş Anlamlısı Nedir? Detay Kelimesinin Eş Anlamlısı

Detay Eş Anlamlısı Nedir? Detay Kelimesinin Eş Anlamlısı

Detay kelimesi, 20. yüzyılda Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. İsim, sıfat, fiil ve bazen zarf olarak da kullanılabilen detay kelimesinin eş anlamlısını merak etmiş miydiniz? Bazı insanlar detay kelimesinin eş anlamlısını araştırmakta. Bulmaca ya da sınavlarda karşımıza çıkabilen detayın eş anlamlısı nedir? İşte detay eş anlamlısı

Eş anlamlı sözcükler, yazılışı farklı ama anlamı aynı olan sözcüklerdir. Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı sözcükler cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmektir. Anlamları aynı olduğu için herhangi bir anlam bozukluğuna sebebiyet vermemektedir. Detay kelimesinin de 3 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. İşte detay kelimesinin eş anlamlıları…

DETAY KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Ayrıntı (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Teferruat (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Tafsilat (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Bu üç kelime de cümlede "detay" kelimesi yerine kullanılabilir. Anlamdaş oldukları için cümlede bozukluğa sebebiyet vermeyeceklerdir.

Detay kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "detail"dir.

DETAY KELİMESİNİN ANLAMI

Detay kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımı "ayrıntı"dır.

DETAY KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bu konuda detaylı bir araştırma yapmadan konuşmam mümkün değil.
  • Arabaya detaylı bir iç dış temizlik yapılması gerek.
  • İş şartlarını biraz daha detaylandırabilir misiniz?

DETAYIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bu konunun ayrıntılarına bir sonraki dersimizde ineceğiz.
  • Ayrıntılara fazla takılmak sağlıksız bir durumdur.
  • "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır." – Mustafa Kemal Atatürk
  • Yapmam gereken işlerin bir sürü teferruatı var.
  • Bu konuda tafsilatlı bir açıklama yapılması gerek.
  • Her konunun tafsilatını bilmemiz mümkün değil.

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Detay Eş Anlamlısı Nedir? Detay Kelimesinin Eş Anlamlısı
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