Detay Eş Anlamlısı Nedir? Detay Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eş anlamlı sözcükler, yazılışı farklı ama anlamı aynı olan sözcüklerdir. Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı sözcükler cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmektir. Anlamları aynı olduğu için herhangi bir anlam bozukluğuna sebebiyet vermemektedir. Detay kelimesinin de 3 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. İşte detay kelimesinin eş anlamlıları…

DETAY KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ayrıntı (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Teferruat (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Tafsilat (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Bu üç kelime de cümlede "detay" kelimesi yerine kullanılabilir. Anlamdaş oldukları için cümlede bozukluğa sebebiyet vermeyeceklerdir.

Detay kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "detail"dir.

DETAY KELİMESİNİN ANLAMI

Detay kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımı "ayrıntı"dır.

DETAY KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Bu konuda detaylı bir araştırma yapmadan konuşmam mümkün değil.

Arabaya detaylı bir iç dış temizlik yapılması gerek.

İş şartlarını biraz daha detaylandırabilir misiniz?

DETAYIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM