Deterjan Formülü – Deterjan Kimyasal Formülü Nedir, Nasıl Gösterilir?

Deterjanlar, çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, sabunlar ve temizlik ürünleri gibi çeşitli biçimlerde üretebilirler. Doğal olarak bunların hepsi de birbirinden farklı kimyasallara sahip olabilmektedirler. Her ne kadar bir deterjanın kimyasal formülünü belirlemek için ürün etiketine bakmak en sağlıklı yol olsa da deterjan formülü ile birlikte deterjan kimyasal formülü nedir ve nasıl gösterilir gibi konularda genel bilgilere erişilebilir.

Deterjan Formülü

Deterjanların tüm kimyasal formüllerini belirlemek, ürünün içerdiklerine ve markasına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun sebebi de her deterjanın farklı bileşenleri ve formülleri olmasıdır.

Deterjanın formülünü öğrenmenin en iyi kaynağı ürünün etiketine ya da üretici tarafından sağlanan bilgilere bakmaktır.

Deterjan Kimyasal Formülü Nedir?

Deterjanların her birinin formülü kendine özgü olsa da genel olarak deterjanların kimyasal formulünü vermek mümkündür. Deterjanlar genel olarak bir yüzey aktif maddesi olan sodyum lauril hidrojen sülfat yani SLS kullanılarak üretilirler

Deterjan Kimyasal Formülü Nasıl Gösterilir?

Deterjanın kimyasal maddesi sodyum lauril hidrojen sülfattır. Lauiril alkol ile sülfürik asitin tepkimesi ile lauril hidrojen sülfat oluşur ve bu tepkimeden deterjan ortaya çıkar.

Sodyum lauril hidrojen sülfat ise "C12H25NaO4S" şeklinde gösterilir.