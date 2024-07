DEÜ’de Bayram Yılmaz dönemi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanı kararıyla Akdeniz için Birlik (AiB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesiyle birlikte DEÜ'de rektörlük görevini vekaleten Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak yürütüyordu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Yeditepe Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

PROF. BAYRAM YILMAZ KİMDİR?

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 1971 yılında Rize'de doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladı. Doktorasını 1997 yılında University of Glasgow'da, Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü'nde yaptı. 2007'den beri Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda State University of New York at Albany & WHO Collaborating Center danışma kurulu üyesidir. Araştırma alanları arasında nöroendokrinoloji, nörobilim, üreme endokrinolojisi ve endokrin bozucular bulunmaktadır. Uluslararası dergilerde 150 makale, ulusal dergilerde 18 makale yayınlamıştır ve çalışmaları 5000'den fazla atıf almıştır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli bilimsel kongrede başkanlık yapmış ve sunumlar gerçekleştirmiştir.