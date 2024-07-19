DEÜ’de Tercih ve tanıtım günleri başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde tercih danışmanlığı günleri de başlıyor. İzmir'in saygın üniversitelerinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yükseköğrenim hayatlarını DEÜ'de sürdürmek isteyen aday öğrencilere yönelik Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliği düzenleyecek. Üniversitenin Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü öncülüğünde 24-25 ve 26 Temmuz tarihlerinde DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda yapılacak etkinlikte, adaylara uzmanlar tarafından yüz yüze bilgilendirmeler sağlanacak, fakülte, bölüm, program ve öğrenci topluluklarının tanıtımları yapılarak yerleşke turları düzenlenecek.

DOĞRU KAYNAKTAN REHBERLİK

Etkinliğe yönelik bilgiler aktaran DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez, üniversite hayatına adım atmaya hazırlanan aday öğrencilere yönelik doğru kaynaktan yapılan rehberlik hizmetinin önemine değindi. DEÜ'nün tercih ve tanıtım günlerinde alanında uzman akademisyenler ve görevlilerin yer alacağını belirten Prof. Dr. Siyez, "Koordinatörlüğümüz, Sürekli Eğitim Merkezimiz ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüzün katkılarıyla düzenleyeceğimiz bu özel günlerde, aday öğrenciler ve aileleri, Üniversitemizin geniş akademik program yelpazesi, kampüs olanakları, öğrenci toplulukları, İzmir ve öğrenci yaşamı hakkında kapsamlı bilgi edinebilecekler. Deneyimli akademik kadromuz, bu kapsamda merak edilen soruları yanıtlayacak. Üniversitemizin sunduğu nitelikli eğitim ve öğrenci odaklı yaklaşım ile aday öğrencileri tanıştırarak, gelecekteki üniversite hayatları için doğru tercih yapmalarına yardımcı olacağız. Ayrıca katılımcılar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin modern ve donanımlı yerleşkelerini yerinde görme fırsatı bulacaklar. Tercih ve tanıtım günleri, tüm aday öğrenciler ve aileleri için açık olup, katılım tamamen ücretsizdir" dedi.

DEÜ'YE DAVET

DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak da aday öğrencileri parlak bir gelecek için DEÜ'ye davet etti. Prof. Dr. Ak, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aday üniversite öğrenci ve velileri için son derece önemli olan tercih süreci başladı. Bu süreçte adayların doğru bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri büyük önem taşıyor. Türkiye'nin sayılı araştırma üniversitelerinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, gençlerin geleceklerine yön verecekleri üniversite tercihlerinde doğru karar verebilmeleri için tanıtım ve tercih günleri programını tertipledik. Akademik mükemmeliyet, sosyal hayat ve kariyer fırsatlarıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden birisi olan DEÜ ailemize, yeni başarılarımıza ortak olacak yeni öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesinde bulundu.