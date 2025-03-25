Devekuşu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Deve Kuşu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bazen bir kelimenin yazımı, o kelimenin anlamı kadar karmaşık ve düşündürücü olabilir. Özellikle birden fazla kelimenin birleşiminden oluşan hayvan adlarında, yazılış biçimi çoğu zaman sesle değil kuralla belirlenir. Gündelik dilde fark edilmeden geçen bazı kelimeler, yazıya döküldüğünde durup bir kez daha kontrol etme ihtiyacı doğurur. Devekuşu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır soruları da iri gövdesi tuhaf bakışlarıyla bilinen devekuşu için sorularak bu ihtiyacı ortadan kaldırır.

Devekuşu Nasıl Yazılır?

"Deve kuşu" kelimesinin doğru yazılışı ayrı şekildedir. Bu kelime, Afrika'da yaşayan, uçamayan, çok hızlı koşan, en büyük kuş türünü ifade eder.

TDK'ye Göre Deve Kuşu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "deve kuşu" şeklindedir, yani ayrı yazılır. TDK'nin Güncel Yazım Kılavuzu'na göre bu ifade iki kelimeden oluşur ve her biri kendi anlamını koruduğu için bitişik yazılmaz. "Deve" ve "kuş" kelimeleri birlikte bir türü tanımlasa da, tam bir anlam kaynaşması gerçekleşmediği için birleşik yazımı hatalı kabul edilir.