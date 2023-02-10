Development Ne Demek? Development Kelimesinin Anlamı ve Türkçe Karşılığı Nedir?

Development genellikle ekonomik açıdan ele alınmaktadır. Bir ülkenin ya da bir bölgenin refah seviyesini üst seviyelere çıkarmak için üretimin arttığı ya da daha iyi kalitede ürünlerin üretildiği anlamında kullanılmaktadır. Fakat development ile ilgili cümleler çok fazladır. Yani ekonomik açıdan ele alınan bu terim aynı zamanda yazılım dilinde de kullanılmaktadır. Yazılım dilinde development ne demek diye düşünüyorsanız cevabı basit, "geliştirici" anlamına gelmektedir. Hadi gelin development ne demek adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Development Ne Demektir?

Development, bir şeyin, bir sistemin veya bir toplumun daha iyi bir hale gelmesi, gelişmesi veya ilerlemesi anlamında kullanılan bir terimdir. Development, fiziksel, sosyal, ekonomik, teknolojik veya diğer alanlarda bir şeyin, sistemin veya toplumun gelişmesi veya ilerlemesini ifade eder.

Development, genellikle ekonomik açıdan ele alınır. Ekonomik gelişme, bir ülkenin veya bir bölgenin ekonomik refahının artması, üretimin arttığı veya daha iyi kalitede ürünlerin üretildiği veya daha fazla yatırım yapıldığı anlamında kullanılır.

Diğer alanlarda, development, bir şeyin, sistemin veya toplumun daha iyi bir hale gelmesi veya ilerlemesi anlamında kullanılır. Örneğin, sosyal development, bir toplumun sosyal refahının artması veya sosyal adaletin sağlanması anlamında kullanılabilir. Teknolojik development ise, teknolojik ilerlemenin veya teknolojik ürünlerin gelişmesinin ifade edilmesi anlamında kullanılabilir.

Development, bir şeyin, sistemin veya toplumun daha iyi bir hale gelmesi veya ilerlemesi anlamında geniş bir terimdir ve birçok farklı alanda ve farklı şekillerde kullanılabilir. Development, insanların daha iyi bir yaşam kalitesi ve daha fazla fırsatların elde edilmesini amaçlar.

Ayrıca, development, bir ülkenin veya bir bölgenin sosyo-ekonomik ve politik durumunun analizi ve iyileştirilmesi için yapılan bir süreç olarak da düşünülebilir. Development süreci, genellikle bir ülkenin veya bir bölgenin ekonomik, sosyal ve politik durumunun iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar ve projelerin bir araya getirilmesi ve yürütülmesi olarak tanımlanabilir.

Development sürecinin hedefi, bir ülkenin veya bir bölgenin ekonomik, sosyal ve politik yapısının güçlendirilmesi, insanların yaşam kalitesinin artması ve toplumun daha fazla fırsatlarının elde edilmesi amacıyla, gelişmiş ülkelerin standartlarına yaklaşmasıdır. Development süreci, bir ülkenin veya bir bölgenin ekonomik, sosyal ve politik durumunun analizi ve iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların ve projelerin bir araya getirilmesi ve yürütülmesi süreci olarak tanımlanabilir.

Development sürecinin uygulanması, bir ülkenin veya bir bölgenin ekonomik, sosyal ve politik durumunun iyileştirilmesi ve insanların yaşam kalitesinin artması amacıyla, çeşitli politikalar, programlar ve projelerin hayata geçirilmesi gerekir. Bu süreç, bir ülkenin veya bir bölgenin ekonomik, sosyal ve politik durumunun analizi, hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaların ve projelerin yürütülmesi şeklinde devam eder.

Yani development, bir şeyin, sistemin veya toplumun daha iyi bir hale gelmesi, gelişmesi veya ilerlemesi anlamında kullanılan bir terimdir ve fiziksel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve diğer alanlarda kullanılabilir. Development, insanların daha iyi bir yaşam kalitesi ve daha fazla fırsatların elde edilmesini amaçlar.

Development Kelimesinin Anlamı ve Türkçe Karşılığı Nedir?

Development kelimesi, İngilizce'de "gelişme" veya "ilerleme" gibi anlamlara sahiptir. Türkçe karşılığı olarak "gelişme", "ilerleme" veya "kalkınma" olarak tanımlanabilir.

Development kelimesi, bir şeyin, sistemin veya toplumun daha iyi bir hale gelmesi, gelişmesi veya ilerlemesi anlamında kullanılır. Development kelimesi, ekonomik, sosyal veya teknolojik açıdan bir şeyin gelişmesi veya ilerlemesini ifade eder.

Örneğin, bir ülkenin ekonomik development'ı, o ülkenin ekonomik yapısının güçlenmesi ve iyileşmesi ile ilgili olarak kullanılabilir. Sosyal development, bir toplumun sosyal yapısının gelişmesi ve iyileşmesi olarak tanımlanabilir. Teknolojik development ise teknolojik ilerlemeler ve bu ilerlemelerin topluma veya bir sektöre getirdiği faydalar olarak tanımlanabilir.

Development kelimesi, bir şeyin, sistemin veya toplumun daha iyi bir hale gelmesi, gelişmesi veya ilerlemesi sürecini ifade etmek için kullanılan geniş bir terimdir. Development kelimesi, ekonomik, sosyal, teknolojik veya politik açıdan bir şeyin gelişmesi veya ilerlemesini ifade etmek için kullanılabilir.