Devir eş anlamlısı nedir? Devir kelimesinin eş anlamlısı

Arapçadan dilimize geçen bir kelime olan devir "döngü, dönüş, zaman" anlamlarına gelmektedir. Özellikle geçmiş zamanları anlatırken kullanılan devir kelimesinin farklı eş anlamlı karşılıkları da bulunmaktadır.
DEVİR KELİMESİNİN ANLAMI
TDK'ya göre devir kelimesinin anlamları şu şekildedir:
- Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası
- Dönme, dönüş
- Aktarılma
- Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme
- Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi
- Sürekli ve düzenli değişme, çevrim
- Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot
- Dolaşma
DEVİR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Devir kelimesinin birden çok eş anlamlı karşılığı vardır. Çağ, periyot, dönem, çevrim ve dönme kelimeleri devir kelimesinin eş anlamlılarıdır.
DEVİR KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER
- Bu devirde daha neler göreceğiz.
- Bu eski çağlardan kalma bir adet.
- Belirli periyotlarla ilerlemeniz gerekiyor.
- Dersler senin döneminde nasıl işleniyordu?