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Giriş Tarihi: 9.10.2021 14:51

Devir eş anlamlısı nedir? Devir kelimesinin eş anlamlısı

Devir eş anlamlısı nedir? Devir kelimesinin eş anlamlısı

Devir kelimesi birçok farklı anlamda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası anlamına gelen devir kelimesinin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Peki, devir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arapçadan dilimize geçen bir kelime olan devir "döngü, dönüş, zaman" anlamlarına gelmektedir. Özellikle geçmiş zamanları anlatırken kullanılan devir kelimesinin farklı eş anlamlı karşılıkları da bulunmaktadır.

DEVİR KELİMESİNİN ANLAMI

TDK'ya göre devir kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası
  • Dönme, dönüş
  • Aktarılma
  • Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme
  • Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi
  • Sürekli ve düzenli değişme, çevrim
  • Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot
  • Dolaşma

DEVİR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Devir kelimesinin birden çok eş anlamlı karşılığı vardır. Çağ, periyot, dönem, çevrim ve dönme kelimeleri devir kelimesinin eş anlamlılarıdır.

DEVİR KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Bu devirde daha neler göreceğiz.
  • Bu eski çağlardan kalma bir adet.
  • Belirli periyotlarla ilerlemeniz gerekiyor.
  • Dersler senin döneminde nasıl işleniyordu?

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Devir eş anlamlısı nedir? Devir kelimesinin eş anlamlısı
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