Giriş Tarihi: 9.10.2021 14:51

Devir eş anlamlısı nedir? Devir kelimesinin eş anlamlısı

Devir kelimesi birçok farklı anlamda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası anlamına gelen devir kelimesinin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Peki, devir kelimesinin eş anlamlısı nedir?