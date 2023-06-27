Devirli Ondalık Sayılar Konu Anlatımı - Devirli Sayılar Nasıl Bulunur, Formülü Nedir?

Devirli ondalık sayılar konu anlatımı, matematik ders kitaplarını karıştırdığımızda karşımıza çıkan ve detaylı anlatılan bir konudur. Bunun için devirli ondalık sayılar kısmına değinilmek istenmiştir. Devirli ondalık sayı formülü başlığından adım atılarak konunun genişletilmesi sağlanacaktır. Çünkü devreden sayılar matematik bilgimiz önemlidir. Kesirli sayılar için bile bu konunun öğrenilmesi gerekir. Dolayısıyla konular birbiriyle bağlantılı ilerlemektedir. Buna ithafen devirli sayılar nasıl bulunur için de konu anlatımı mevcuttur.

Devirli Ondalık Sayılar Konu Anlatımı

Matematik denince aklımıza sayıların, formüllerin ve bu gibi şeylerin gelmesi çok normaldir. Çünkü her bir konunun formülü vardır ve bu formüller genelde sayılar üzerinden yapılmaktadır. Devirli ondalık sayıların konu anlatımında da aynı özellikleri görürüz. Ayrıca dipnot olarak devirli sayıların kesirli sayılar ile bir ilişkisi olduğu vurgulanmalıdır. Bu konuda işimiz sayılarladır. Devirli ondalık sayı demek sayıların sürekli tekrarlanması demektir. Fakat önemli olan bu sayıların virgülden sonra sonsuz tekrarlanmasıdır. Örneğin 0,5 = 0, 55555555------ devirli ondalık sayıdır. Çünkü virgülden sonraki sayı sonsuz tekrarlanmaktadır.

Devirli Sayılar Nasıl Bulunur?

Devirli sayıların nasıl bulunduğu mantığı anlaşıldığı takdirde oldukça kolaydır. İlk olarak devirli sayıların tanımları bu noktada işimize yarayacaktır. Virgülden sonra sürekli yani sonsuz tekrarlanan sayılar devirli sayılardır. Yani 0, 23232323…. ya da 0, 99999…. şeklindeki sayılar devirli sayılardır. Çünkü virgülden sonraki sayılar hem aynı düzlemde hem de sonsuz devam etmektedir. Dolayısıyla bu mantık çizgisinde devirli ondalık sayıları bulunabilir.

Devirli Ondalık Sayı Formülü

Söz konusu matematik olunca neredeyse her işlemin formülü vardır. Bu durum devirli ondalık sayılar için de geçerlidir. Bir sayının devirli ondalık sayı olduğunu anlamak için virgülden sonraki sayıların ya da sayının üstünde çizgi olup olmadığına bakmak gerekir.