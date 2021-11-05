Devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirme: Devirli ondalık sayılar nasıl yazılır?

Matematikte kullandığımız "sayılar" kavramı aslında çok genel bir kavramdır. Sayılar, matematikte oldukça fazla parçaya bölünmüşlerdir. Örnek olarak "köklü sayılar", "rasyonel sayılar", "üslü sayılar" gibi. Devirli ondalık sayılarda sayıların alt dallarından bir tanesidir. Öğrenmesi her ne kadar zor görünse bile aslında kuralları bilindiği sürece her matematik işleminde olduğu gibi bu da kolaydır. Yazımızda devirli ondalık sayıların nasıl rasyonel sayıya dönüştürülebileceği hakkında detaylı bilgiler mevcuttur.

Devirli Ondalık Sayıları Rasyonel Sayıya Çevirme



Devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirmek sanılanın aksine oldukça kolaydır. Bu işlemi yapmak için yukarıda da bahsettiğimiz gibi belirli kurallar bütününe, yani bir formüle ihtiyacımız vardır. Formül aşağıda sizlerle paylaştık.



( virgülsüz tüm sayı – devretmeyen sayı ) ÷ virgülden sonra devreden rakam kadar 9 ve devretmeyen rakam kadar da 0)



Örneklerle açıklayalım:

Devirli Ondalık Sayı Nasıl Yazılır?



Devirli ondalık sayı, aslında ondalık şeklinde yazılan rasyonel sayıların, yalnızca ondalık kısmında yer alan rakamların tekrarlanmasıdır. Devirli ondalık sayıların üzerinde, devirli ondalık sayıyı belli etmek adına – işareti bulunmaktadır. Örnek olarak 0,8888 sayısı 0,8 şeklinde gösterilir. Yani sayı sonsuza dek uzayacağı için kısaca 0,8 yazarız.

Devreden Sayı Nasıl Bulunur?



Devreden sayının bulunması için mantığı kavramak önemlidir. Devreden sayılar öncelikle tam bölünemeyen sayılardandır. Mesela 1/3= 0,333333 çıkacaktır. Burada verilen örnekte 3 sayısı sonsuza dek tekrarlamaktadır. Bu tarz sayılara matematikte devreden ondalıklı sayı denmektedir. (Ondalıklı=virgüllü) Devreden sayıları bulmak için de virgülün sonrasına bakmalıyız. Devreden sayının ya da sayıların üzerinde – işareti bulunacaktır.