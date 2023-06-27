Matematikte tam sayı, devirli sayı, rasyonel sayı ve ondalık sayı gibi birçok farklı sayı kategorisi bulunmaktadır. Bu sayı grupları arasında devirli ondalık sayıların rasyonel sayıya çevrilmesi konusu birçok kişi tarafından araştırmaktadır. Bu yazımızda sizler için devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirme nasıl yapılır, devirli sayıları çevirme formülü ve örnekleri nelerdir gibi soruların yanıtlarına değindik.

Devirli Ondalık Sayıları Rasyonel Sayıya Çevirme Nasıl Yapılır?

Matematik dersleri arasında önemli bir yeri olan konulardan biri devirli ondalık sayılardır. Devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya dönüştürmek için öncelikli olarak sayının devirli ondalık olup olmadığını anlamak gerekir. Bazı sayılarda virgülden sonra gelen sayılar hep aynı olmaktadır. Bu sayıların hep aynı olması ve sürekli olarak tekrar etmesi devirli ondalık sayı olarak tanımlanmaktadır. Matematik konuları arasında bulunan devirli ondalık sayıların rasyonel sayıya nasıl çevrildiği birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Matematikte sayıları başka bir sayıya çevirmek için birtakım formüller kullanılmaktadır. Devirli ondalık sayılarda virgülden sonra sonsuza kadar tekrar eden sayıların üzerinde yatay bir çizgi bulunmaktadır. Bu çizgi o sayının sürekli tekrar ettiğini belirtmek için kullanılmaktadır.

Devirli Ondalık Sayıları Rasyonel Sayıya Çevirme Formülü Nedir?

Devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirmenin en pratik yolu formül kullanmaktadır. Bu formül sayesinde devirli sayıları çevirme işlemi kolay bir şekilde yapılmaktadır. Devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirmek için uygulanabilecek formül ise şu şekildedir:

Devirli ondalık sayının öncelikli olarak virgül kullanmadan düz bir sayı gibi yazılması gerekir.

Ardından devirli ondalık sayılarda devretmeyen bir kısım bulunmaktadır. Bu kısım üzerinde yatay çizgisi bulunmayan kısmı işaret etmektedir. Düz olarak yazılan sayıdan bu devretmeyen bölüm çıkarılmaktadır.

Çıkarma işleminden elde edilen sonuç pay olarak kabul edilmektedir. Pay bölümü bulunduktan sonra payda bölünmesinin bulunması gerekmektedir. Bunun için payda bölümüne devreden sayı kadar dokuz eklenilmektedir. Virgülden sonrası için ise devretmeyen sayı kadar sıfır ilave edilmektedir.

Bu işlem yapıldıktan sonra ortaya rasyonel sayı çıkmaktadır.

Devirli Ondalık Sayıları Rasyonel Sayıya Çevirme Örnekleri

Matematik işlemlerinde birçok farklı formül kullanılmaktadır. Bu formüller sayesinde işlemler çok daha kolay bir şekilde yapılmaktadır. Devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirmek içinde bu formüllerden faydalanılmaktadır. Devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirmeyi daha iyi anlayabilmek adına birkaç tane örnek verebilmek mümkündür. Örnek olarak 4,75 sayısını ele alabiliriz.