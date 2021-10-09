Devlet Eş Anlamlısı Nedir? Devlet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Devlet kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bu nedenle de bu sözcük tekrara fazlaca müsaittir. Eğer devlet kelimesi yerine başka hangi sözcükler kullanılabilir merak ediyorsanız, tek yapmanız gereken bu yazıyı okumak. İşte devlet kelimesinin eş anlamlısı!

DEVLET EŞ ANLAMLISI

Devlet kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Devletin eş anlamlısı olarak kullanılabilecek kelimeler; memleket, ülke, ulus, hükümet, mevki, baht, talih, mutluluk, büyüklük, makam, ongunluk ve erkin topluluktur. Bu kelimeler kullanım yerine göre devlet kelimesinin yerine geçebilmektedir.

Devlet eş anlamlısının bu kadar fazla olmasının sebebi ise bu kelimenin birçok anlamda kullanılabilmesidir. Devlet sözcüğünün 5 farklı anlamı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kelimenin her manası için ayrı bir eş anlamlı sözcük bulunmaktadır. Devletin eş anlamlısını kullanırken devlet sözcüğünün hangi manada kullanıldığına dikkat edilmelidir.

DEVLET NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE DEVLET TANIMI

Devlet kelimesi Türkçe bir sözcük değildir. Devlet kelimesi Arapça kökenli kelimelerden bir tanesidir. Devlet kelimesi Arapça talih, baht, kısmet, egemenlik ve iktidar anlamlarına gelen "dawla" kelimesinden türeyerek dilimize girmiştir. Yapılan araştırmalar devlet kelimesinin talih ve baht anlamlarında yazılı olarak tarihte ilk 1300 yılından önce Ahmet Edip Yükneki tarafından kaleme alınan ve Türkçesi Hakikatlerin Eşiği olan Atabetü'l Hakayık isimli eserde kullanıldığını ortaya koymuştur.

Türk Dil Kurumuna göre devlet kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Devlet kelimesinin sözlük anlamlarını sıralamak gerekirse;