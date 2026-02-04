Devlet sahada eğitim ayakta

Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde kesintiyi önlemek ve öğrencilerin psikososyal iyilik hâlini güçlendirmek için kapsamlı bir seferberlik başlattı. Deprem bölgesinde eğitimin yeniden inşası için psikolojik destekten burslara, yeni dersliklerden ücretsiz yemek ve barınmaya kadar çok sayıda adım atıldı. Milyarlarca liralık yatırımla yüz binlerce öğrenciye ulaşılırken, "Eğitim hayata tutunmanın anahtarı" anlayışı sahaya yansıtıldı. Deprem felaketinden etkilenen 11 ilde 6 Şubat öncesinde, öğrenciler eğitim-öğretim faaliyetlerine 11 bin 567 okul, 119 bin 200 derslikte devam ediyordu. 6 Şubat depreminde 10 bin 272 okul, 109 bin 401 derslik hasarsız ya da az hasarlı, 1295 okul, 9 bin 799 derslik ise kullanılamaz hâle geldi. 2 bin 965 derslikli 233 eğitim binasının güçlendirme çalışmaları tamamlandı. 70 eğitim binasının güçlendirme inşaatları devam ediyor. Yapılan bu çalışmalar için 4 milyar 892 milyon TL'den fazla ödenek aktarımı sağlandı. Yaklaşık 84 bin 500 dersliğin de onarım çalışmaları tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. Derslik onarımı için de 5 milyar 236 milyon ödenek aktarımı yapıldı. Deprem bölgesinde 122 milyar TL proje bedeline sahip toplam 24 bin 67 derslikli 1570 proje yer alıyor.

PSİKOLOJİK DESTEK ÖNCELİK OLDU

Deprem sonrası öğrencilerin yaşadığı travmaların etkisini azaltmak amacıyla 1720 yönetici ve öğretmenin katıldığı çevrimiçi psikolojik destek seminerleri düzenlendi. Ortaöğretimde fizik, matematik, Türk dili ve edebiyatı gibi temel derslerde kritik kazanımlar belirlendi, öğrenme kayıplarını gidermek için özel telafi programları hayata geçirildi.

NAKİL VE AÇIK LİSE KOLAYLIĞI

2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında uygulanan bu programlarla öğrencilerin sınav sürecinin sekteye uğraması engellendi. Deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimden kopmaması için Türkiye genelinde nakil ve geçişler kolaylaştırıldı. Devamsızlık hükümlerinden muafiyet sağlanırken, konteyner ve çadır kentlerde kalan öğrenciler için açık öğretim liselerine geçiş imkânı tanındı. Bu uygulamalar 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da devam etti.

DYK'LARLA SINAV MARATONU

8 ve 12'nci sınıflar başta olmak üzere binlerce öğrenci için Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldı. Yaz okullarıyla birlikte afet bölgesinde 10 binlerce öğrenci akademik ve sosyal gelişimini sürdürdü. Spor, müzik, bilişim ve görsel sanatlar alanlarında açılan kurslar, öğrencilerin moralini yükseltti.

ORTAÖĞRETİME 355 MİLYON TL ÖDENEK

Ortaöğretim kurumları için 2023 yılında deprem bölgesine 355 milyon lirayı aşan ödenek gönderildi. Hasar tespitlerinin ardından 262 okulda bakım-onarım çalışmaları tamamlandı. Yıkılan ya da kullanılamaz durumdaki okulların yerine konteyner derslikler kuruldu, eğitim aksamadan sürdürüldü.

503 BİN KİŞİYE BARINMA

Mesleki ve teknik eğitim kurumları afetin ilk günlerinden itibaren sahadaydı. 77 ilde 490 okulda 503 bin 805 kişiye konaklama hizmeti verildi, 1 milyon 164 bin öğün yemek dağıtıldı. Meslek liselerinde üretilen ekmek, sıcak yemek ve hijyen ürünleri deprem bölgesine sevk edildi.

BURS, PARASIZ YATILILIK VE ÖZEL DESTEKLER

Anne veya babasını kaybeden 820 öğrenciye aylık eğitim desteği sağlandı. Depremzede öğrenciler, ülke genelindeki pansiyonlara parasız yatılı olarak yerleştirildi. Özel okullarda ücretsiz öğrenci kontenjanı yüzde 10'a çıkarılırken, eğitim desteği ödemeleriyle ailelerin yükü hafifletildi. YENİ

DERSLİKLER YÜKSELİYOR

Deprem bölgesinde 122 milyar liralık yatırımla 24 bini aşkın derslik inşa edilmesi planlanıyor. Çelik ve modüler yapılarla eğitim altyapısı güçlendirilirken, güvenli okul anlayışı öne çıkarılıyor.

RAKAMLARLA DEPREMDE EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

1720 öğretmen ve yöneticiye psikolojik destek ve kriz müdahalesi eğitimi verildi.

14 derste kritik kazanımlar belirlenerek telafi programları devreye alındı.

Depremzede öğrenciler için devamsızlık hükümleri askıya alındı, mağduriyetsiz nakil sağlandı.

27 kurs merkezi, 109 kurs ve 1145 öğrenci ile destekleme kursları başlatıldı; sonraki dönemde 38 bine yakın öğrenciye ulaşıldı.

Ortaöğretim okullarına 355.1 milyon TL ödenek gönderildi.

77 ilde 490 kurumda 503 bin 805 depremzedeye konaklama, 1 milyon 164 bin 765 öğün yemek sağlandı.

Anne veya babasını kaybeden 820 öğrenciye aylık eğitim desteği verildi.

5.28 milyon yardımcı kaynak kitap ve 1 milyondan fazla YKS yaprak test öğrencilere ulaştırıldı.

170 bin 729 sosyal etkinlikte 2.47 milyon öğrenci eğitimle yeniden buluştu.